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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زوجة سيد حجاب تكشف عن مفاجآت في حياته

سيد حجاب
سيد حجاب

كشفت ميرفت زوجة الشاعر الراحل سيد حجاب، عن أسرار وحكايات تروى لأول مرة، قائلة: "هو اشترى مجموعة قصة الحضارة، هو قرأها كلها وكان لديه استعداد أن يحكي الحكاية لأي شخص، فهو كان مثقف وحكاء".

 

وأضافت ميرفت خلال لقائها مع الإعلامية سهير جودة في بث مباشر على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، قائلة: "سيد حجاب كان بيقرأ في التاريخ والفلسفة وأشياء كثيرة أخرى، فهو لديه مكتبة كبيرة مليئة بالكتب القيمة، ومن بين كتب مكتبته كتاب عن مذكرات لفريق سعد الدين الشاذلي عن حرب أكتوبر، لكن لم أقرأه من قبل، لكن سيد حجاب كان يحكي لي عن الفريق سعد الدين الشاذلي".

 

وأوضحت: "سيد حجاب كان ليه علاقة قوية مع بليغ حمدي، واخر كام سنة لما كنت بسمعه حاجة بصوت بليغ حمدي كان بيقعد يعيط وأنا أقعد أعيط معاه، هو كان بيقول على بليغ انه من اطيب الناس، وكانوا بيروحوا مكان قدام الهرم يسهروا وبليغ يقوم من وسطهم ويبص للهرم ويقوله يا جدوا هنعمل مزيكا تهد الدنيا".

 

وأشارت ميرفت، إلى أن والد سيد كان موظفا بسيطا، ووالدته كانت مثقفة وتحفظ الشعر وتلقيه، قائلة: "كانوا ناس عاديين، وكانوا من محافظة الدقهلية مش من القاهرة".


وقالت زوجة سيد حجاب، إن سيد حجاب قد كتب جزء ثاني من سيناريو "الايام"  قصة الاديب، قبل وفاته، لكن لم تظهر للنور حتى الآن، حيث عرض مسلسل الأيام لأول مرة عام 1979.

 

وتضمنت مكتبة سيد حجاب العديد من الكتب القيمة، كان من بينها كتب لأمير الشعراء أحمد شوقي، وحافظ ابراهيم وخليل مطران وايليا ابو ماضي وابراهيم ناجي.

 

وقالت: "أيام مرضه كانت صعبة جدا، حوالي 8 شهور، جاله كانسر بسبب السجائر، قبلها كان نشيط جدا، وهو عرف بخبر مرضه وقرر انه يتعالج وكان عنده امل وثقة في العلم والطب، وقال انه ميحبش يكون مقعد، وكان عقله حاضر دايما في فترة مرضه".


وأضافت ميرفت، أنه كان هناك مشاريع فنية تجمع شريهان بسيد حجاب لكنها لم تخرج للنور، كان هناك فوازير كتبها سيد حجاب لشريهان، لكن لم تخرج للنور، بسبب ظروف صحية التي مر بها سيد حجاب، مشيرة أنها تواصلت مع شريهان من فترة واتفقوا على لقاء يجتمعوا فيه سويا، حيث  كانت شريهان  من أعز أصدقاء سيد حجاب، كما أن هناك مجموعة من الفنانين تربطهم صداقة قوية مع سيد حجاب، منهم الفنان صلاح السعدني ونبيل الحلفاوي ويحيى الفخراني، والفنان الراحل فاروق الفيشاوي.
 

الشاعر الراحل سيد حجاب زوجة الشاعر الراحل سيد حجاب الإعلامية سهير جودة

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