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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صبري عبد المنعم يكشف عن خطته الفنية القادمة

صبري عبد المنعم
صبري عبد المنعم

كشف الفنان صبري عبد المنعم عن خطته الفنية القادمة، مؤكدا أنه هذا العام لم يشارك في أي عمل فني أوف سيزون خارج السباق الرمضاني.

وأضاف صبري عبد المنعم في تصريح خاص لـ “صدى البلد” أنه يستعد خلال هذه الفترة للمشاركة في أكثر من عمل خلال موسم رمضان القادم.

وتابع صبري عبد المنعم أنه من المفترض أن يظهر في رمضان القادم بثلاث أعمال دفعة واحدة، إلا أنهم مختلفين تماما عن بعضهما لبعض.
 

كانت محكمة جنح المقطم بمحكمة جنوب القاهرة ، قضت بالحبس عامين لـ 8 متهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم في مليون و900 ألف جنيه.

 

قال الفنان صبري عبد المنعم، خلال التحقيقات، إن المتهمين أوهموه بشراء شقته بعقود موثقة، وبعدما تم تحرير العقود هربوا دون دفع مبلغ البيع.

 

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت إخطارا من قسم شرطة المقطم، يفيد بورود بلاغ من الفنان صبري عبدالمنعم أحمد حسين، 78 عاما، يتهم فيه "ن. ع"و  و"ع. ط"، بالنصب عليه في شقة ملك الشاكي بدائرة القسم، والتي تم بيعها بمبلغ 36 ألف دولار لصالح شركة المقاولات ملك المتهمة الأولى.

 

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهمة الأولى تعد ممثلة الشركة المشار إليها، حررت له شيكا بنكيا بدون رصيد بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، ولكنه تفاجأ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيل عام بيع الشقة.

 

صبري عبد المنعم الفنان صبري عبد المنعم موسم رمضان القادم

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