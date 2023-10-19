وكيل دفاع البرلمان يحذر الشباب العربي من خطورة صفحات الاستخبارات الإسرائيلية

أعلن اللواء ابراهيم المصرى ، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ مايراه مناسباً لحماية الأمن القومي المصري.

وأضاف المصري في كلمته في الجلسة الطارئة التي دعي إليها مجلس النواب اليوم، أن المصريين دعاة سلام ولكن العدو الصهيوني لايعرف إلا لغة العنف، وعلي الدول العربية أن تقوم بتغيير استراتيجيتها في التعامل مع إسرائيل وأمريكا .

وتابع المصري: لاتعولوا علي أمريكا ، حيث أعلن بايدن أنه صهيوني وقدم كل الدعم لإسرائيل وقبله أعلن وزير خارجيته بلينكن أنه يهودي أنه ابن لليهود لأنه لا يعرف له أب، كما أعلن واؤكد بأنه لا أمل في حلول عادلة مع هولاء المجرمين .

وناشد المصري، العرب باستخدام مابين أيديهم من أوراق الضغط علي أمريكا والكيان الصهيوني للحد من هذة الضغوط غير العادلة التي ينفذونها ضد العرب.

وحذر ابراهيم المصري، الشباب العربي من خطورة مواقع وصفحات التواصل الاجتماع حيث توجد وحدة استخبارتيه إسرائيليلة برقم( 8800 لورين) مهمتها الوقيعة بين الشعوب العربية، فتوحي بأن المواطن السعودي يقوم بمهاجمة الفلسطيني والمصري بمهاجمة الكويتي، وتقوم بنشر فيديوهات تبث الفرقة بين الشعوب وتقوم بقتل الانتماء الوطني والروح المعنوية لدي العرب.