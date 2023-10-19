نزوح 300 ألف إسرائيلي بسبب الاشتباكات

أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، اليوم الخميس، بأنه يعتقد أن حوالي 300 ألف إسرائيلي قد نزحوا داخليا منذ بداية الاشتباكات.

وحسب الصحيفة، فإن “معظم هؤلاء هم من جنوب إسرائيل في المستوطنات الحدودية مع قطاع غزة”.

ويأتي حوالي 30,000 شخص من الحدود الشمالية، حيث تم إجلاء العديد منهم أو مغادرتهم طوعاً بسبب إطلاق الصواريخ المتكرر من لبنان وسوريا.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.