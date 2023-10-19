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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خالد أبو بكر: قمة مصر الدولية للسلام 2023 تشهد مشاركة زعماء العالم

الإعلامي خالد أبو
الإعلامي خالد أبو بكر

أكد الإعلامي خالد أبو بكر، أهمية انطلاق قمة مصر الدولية للسلام 2023 ، يوم السبت المقبلة في العاصمة الإدارية، وذلك بمشاركة العديد من الدول، لمناقشة خفض التصعيد فى قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.


وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إن هذه  القمة ستشهد مشاركة زعماء  لمختلف دول العالم، مثل قطر، تركيا، اليونان، سكرتير عام الأمم المتحدة، فلسطين، الإمارات، البحرين، الكويت، السعودية، العراق، إيطاليا وقبرص.

المملكة العربية السعودية 

وشدد على أهمية الدول المشاركة وقوتها،  معقبًا:" المملكة العربية السعودية بضغطة زر تستطيع أن تحرك كل أسواق العالم، والشيخ محمد بن زايد وما له من اتصالات".

وواصل: "لا بد من خطاب إعلامي سريع ومميز، ويوم الجمعة سيتم فتح معبر رفح، وتقديم المساعدات لأهالي غزة، وأتوقع أن يتم رفع علم مصر والأمم المتحدة عليها.. هناك أجهزة على أعلى مستوى  بتشتغل على الأرض".

الأراضي الفلسطينية المحتلة الأراضى الفلسطينية العاصمة الادارية المملكة العربية السعودية

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