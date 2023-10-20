مني عوكل: أسعى لنقل الاحداث لكافة أنحاء العالم رغم انشغالي بصغاري

صرّحت منى عوكل، مراسلة القاهرة الإخبارية، بأنها أم لتوأمين فتاتين، ورغم ذلك، تبذل جهدًا كبيرًا لعدم انقطاعها عن عملها الصحفي في نقل الأحداث في فلسطين. تسعى منى عوكل لنقل الأحداث لتصل إلى العالم.

وأكدت خلال مشاركتها في برنامج "مصر تستطيع" المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن زوجها يساعدها في الاعتناء بأطفالها بقدر استطاعته، مما يسمح لها بتقديم تغطية للأحداث الإنسانية في فلسطين.

وأشارت إلى جهود السلطة الفلسطينية في توجيه المواطنين وإخلاء المنازل المتوقع استهدافها من قبل الاحتلال الإسرائيلي وتوجيههم إلى أماكن آمنة.

وأضافت أنها كانت مضطرة لترك منزلها في اليوم الثاني من بدء الحرب والانتقال إلى منزل صديق في رفح الفلسطينية بجوار 12 أسرة أخرى.