طبيب يكشف أسباب تكرار العدوى على فترات قصيرة

يقع كثيرون في خطأ كبير عند تناول الأدوية الموجودة من قبل الطبيب، وبعدها يشكون من تكرار العدوى على فترات قصيرة خاصة خلال موسم الخريف وفترة الانتقال بين الفصول، فيصابون بنفس الأعراض مرة أخرى وربما أشد مما سبق.



في هذا السياق تحدث الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، أن هناك من يشكون من تكرار الإصابة بالامراض التنفسية أو الصدرية على فترات قصيرة ظنا منهم أن مناعتهم ضعيفة ولذلك يصابون مرة أخرى بالفيروس ولكن السبب الأساسي هنا هو عدم استكمال كورس العلاج الموصوف له من جانب الطبيب المختص.



وأشار الدكتور أيمن سالم أن الطبيب يصف بدوره العلاج المناسب للمريض من مضادات حيوية وهي تختلف حسب الحالة وشدتها فهناك حالات تحتاج الي كورس ٣ أقراص فقط على ثلاثة أيام وهناك من يأخذ كورس مضاد حيوي لمدة ٥ ايام وقد يمتد الي اسبوعين في بعض الحالات.



وأوضح أستاذ الأمراض الصدرية أنه من الشائع أن معظم المرضى عندما يتماثلون الشفاء يتوقفون من نفسهم عن تناول الدواء وبالأخص كورس المضاد الحيوي وبالتالي يعود الفيروس له والعدوى مرة أخرى خلال أيام قليلة وهذا هو الخطأ الذي يرتكبه الكثيرون للاسف، فيكتفون بهذا القدر من المضاد اذا تحسنت حالتهم.



وأوضح الدكتور أيمن سالم أن البعض يظن أن تكرار العدوى ناتج عن ضعف المناعة ولكن عدم استكمال العلاج الذي يصفى الطبيب حتى نهايته يؤدي به الي ذلك



وأوصى أستاذ الأمراض الصدرية في نهاية حديثه بأخذ كوري العلاج وبالأخص المضاد الحيوي الموصوف للمرضى سواء كانوا اطفال أو كبار بشكل كامل حتى بعد إتمام الشفاء ولا يمكن التوقف عن تناول الدواء الا بعد استشارة الطبيب المختص.