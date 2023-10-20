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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أشرف زكي : نجهز أوبريت شبه "الحلم العربي" وهذا سبب تأجيل المهرجانات الفنية

أشرف زكي
أشرف زكي

كشف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، السبب الحقيقي وراء إلغاء عدد من المهرجانات والفعاليات الفنية خلال الفترة الراهنة. 

وقال أشرف زكي في تصريحات لبرنامج أسرار النجوم:" لو عارفين بكره في إيه نقدر نشتغل بخطط أخرى، ولكن دي مهرجانات دولية وسنستقبل ضيوف وأفلاما من الخارج، بالتأكيد لن نغامر حاليا".

وأشار نقيب المهن التمثيلية في تصريحاته إلى تحضير عدد من الأعمال الفنية الداعمة حاليا موضحا:" نحن نعرف كفنانين دورنا، وكانت لنا وقفه تعد من أهم الوقفات التي أقيمت في الفترة الأخيرة، ولا أعتقد فيه نقابات سبقتنا، وقفتنا كانت مهمة وكان لها مردودها، فنحن عبرنا عن حالة الغضب، ومن أبرز القرارات التي اتخذناها كانت توجيه رسائل باللغات المختلفة للعالم، ونعمل على انتاج أوبريت يشبه (الحلم العربي) ومطلوب التكاتف حول أهدافنا".

واستطرد:" نحن ندافع عن قضية ووطن وشهداء وأتمنى يكون لدينا صحوة وانتفاضة كبيرة كفنانين ونبدأ نتحرك فعلا ولا ننتظر حد يقول لنا، كنت أتحدث مع الفنان خالد الصاوي وقال لي سيقوم بعمل فيلمين صغيرين عن القضية، مطلوب من الفنانين أن يفعلوا شيء وليس الاكتفاء بالكتابة على السوشيال ميديا، من حق هذا الوطن إنك تسدد له الدين اللي عليك".

 

وتحدث الفنان أشرف زكي عن محمد صلاح:"الفيديو اللي يعمله صلاح سيشاهده 70 أو 80 مليون شخص حول العالم مؤثر جدا، فهو لاعب كرة قدم مهم وعالمي، لما يقول سطرين أو ثلاثة فهذا مهم جدا".

وأوضح:"أطالب النجوم مثله يحاربوا بأدواتهم، أنت كفنان لك معجبين على مستوى العالم العربي، المطلوب عدم الاكتفاء بكلمتين نكتبهم ونقرأهم ونعمل لايكات لبعض، مهم نتبرع بأموال والدم، ويكون لدينا انتفاضة ودعوة دائمة ومستمرة، سيكون هناك حراك أقوى غدا بما يليق بدورنا كفنانين، سنذكر الآخرين بأعدادنا إحنا 105 مليون مواطن مصري".

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