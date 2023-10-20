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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انتخابات الزمالك.. حسين لبيب يوجه رسالة نارية قبل بدء التصويت

حسين لبيب
حسين لبيب

وجه حسين لبيب، المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك، رسالة لأعضاء الجمعية العمومية، قبل بدء التصويت على انتخاب مجلس جديد للقلعة البيضاء، اليوم الجمعة.


وكتب حسين لبيب عبر صفحته على موقع "فيس بوك: "الزمالك أولا.. السادة جماهير وأعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، إن القائمة الموحدة المرشحة لانتخابات مجلس إدارة النادي تؤكد أنها كانت ولا زالت تدرك حجم الصعوبات والتحديات القادمة وكل المحاولات البائسة للنيل من وحدة وتماسك القائمة وهو أمر كان معلوم دوافعه غير النبيلة والتي خاب مسعي أصحابها".

 

وأضاف: "نؤكد أننا علي عهدنا معكم وسوف نبقي يدا واحدة لتحقيق طموحاتك وأحلامكم، ولن نسمح أن يتم اختطاف النادي مجددا ولا تمكين ضعاف النفوس والعقول من الذهاب به إلى نفق الماضي".
وتابع: "سنكون دائما علي العهد معكم نلتزم بالقيم والمعايير الذي توافقنا عليها حيث نبل الغاية وشرف الوسيلة، وستبقي ثقتكم ودعمكم وسام علي صدورنا نفخر ونعتز بها".


وختم: "ندعوكم ونتطلع الي تشريفكم لانتخاب القائمة الموحدة كاملة للعودة بالنادي إلى المكانة التي تليق به وبكم وليبقي الزمالك دائما.. عاش نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر".

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