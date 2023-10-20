سيراميكا كليوباترا يستضيف الداخلية في الدوري الممتاز.. اليوم

يستضيف فريق سيراميكا كليوباترا نظيره الداخلية، اليوم الجمعة، في تمام الثامنة مساء، على ملعب السويس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستهدف فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة مديره الفني أيمن الرمادي تحقيق الفوز في مباراة اليوم والتقدم إلى منقطة وسط الجدول.

كان سيراميكا كليوباترا تعادل 2-2 في الجولة الماضية من بطولة الدوري الممتاز، بينما خسر الداخلية أمام المصري 3-1.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد نقطة مع تبقى مباراة مؤجلة له صد الأهلي.

في المقابل، يتواجد الداخلية في المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط.

وأعلن اتحاد الكرة، الأربعاء الماضي، الوقوف دقيقة حداد في جميع مسابقاته المحلية لمدة 3 أيام تضامنا مع الشعب الفلسطيني ضد ما حدث من تجاوزات واعتداءات وحشية على أهالي غزة، من جانب الاحتلال الإسرائيلي.