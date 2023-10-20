تعرف على المساجد المخصصة لصلاة الغائب بالاقصر

تشهد 3 مساجد بمحافظة الاقصر اليوم الجمعة تأدية صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين بعد أداء صلاة الجمعة في عدد من المساجد البالغ عددها 120 مسجداً في محافظات الجمهورية .

حيث خصصت مديرية اوقاف الاقصر هذه المساجد بناءا على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وتحت اشراف الشيخ سيد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة بالاقصر .

ووفقا لما حدٌدته الوزارة فإن مساجد محافظة الاقصر التي تؤدي صلاة الغائب علي أرواح شهداء فلسطين هي مسجد سيدى ابو الحجاج بوسط مدينة الاقصر و مسجد الساحه الرضوانية بقرية البغدادى و مسجد ساحة الشيخ الطيب بمركز القرنة