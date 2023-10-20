الدوري الإسباني .. أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة إشبيلية

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة الملكي استعدادا لمواجهة إشبيلية، غدا السبت، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.



وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:



حراسة المرمى :لونين، كيبا، دييجو بينييرو.

خط الدفاع : كارفاخال، ألابا، لوكاس فاسكيز، فران جارثيا، روديجر، ميندي.

خط الوسط: بيلينجهام، كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، خوسيلو، إبراهيم دياز.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة.