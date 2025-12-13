كيان شباب مصر يعلن تدشين حزب سياسي استجابةً لمخرجات الاستمارة الوطنية

أعلن «كيان شباب مصر» عن تدشين حزب «كيان مصر»، في خطوة وصفها بالتحول المفصلي في مسيرته العامة، تهدف إلى تفعيل دوره السياسي بشكل رسمي ومنظم، وذلك استجابةً مباشرة لمخرجات «الاستمارة الوطنية للشباب» وما عكسته من مطالب واضحة بضرورة وجود إطار سياسي يعبر عن تطلعات الشباب ويترجمها إلى سياسات قابلة للتنفيذ.

وأوضح البيان الصادر عن الكيان أن هذه الخطوة تمثل انتقالاً مدروساً من مرحلة الحوار وجمع الرؤى إلى مرحلة العمل المؤسسي، عبر كيان حزبي يتولى احتضان الطاقات الشابة وتأهيلها للمشاركة السياسية الفاعلة والمسؤولة في عملية صنع القرار.

وأكد الكيان أن الاستمارة الوطنية لم تكن مجرد أداة لاستطلاع الآراء، بل شكلت مرجعاً توجيهياً لمسار العمل خلال المرحلة المقبلة، حيث أظهرت نتائجها أن الشباب لا يسعون إلى تمثيل شكلي، بل يطالبون بكيان سياسي قادر على تبني رؤى واضحة في ملفات محورية، من بينها الاقتصاد المعرفي، والحوكمة الرشيدة، وتطوير التشريعات الداعمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور أحمد عبد العال، رئيس حزب «كيان مصر»، قائلاً: «تأسيس الحزب يأتي ليمنح الشباب صوتاً حقيقياً داخل المنظومة السياسية، فحزب كيان مصر تنظيم دائم يقوم على برامج واضحة ورؤية عملية، ويهدف إلى إعداد كوادر مؤهلة قادرة على الإسهام الإيجابي في مسار الدولة، بعيداً عن الشعارات غير الواقعية».

ويُنظر إلى إعلان الحزب باعتباره نقلة نوعية تعكس الانتقال من الرؤية إلى التنظيم، ومن الحوار إلى الفعل، خاصة بعد نجاح «كيان شباب مصر» في بناء قاعدة شبابية واسعة حول قضايا وطنية محددة.

ومن المنتظر أن يتبنى الحزب أجندة سياسية تركز على عدد من المحاور الرئيسية، أبرزها دعم الإصلاح الاقتصادي من خلال دمج الشباب في الاقتصاد المنتج، وتعزيز المشاركة السياسية ورفع الوعي الانتخابي، إلى جانب تبني قضايا التنمية المستدامة والبيئة كجزء من السياسات العامة.

واختتم البيان بالتأكيد على التزام الحزب بالعمل في إطار وطني داعم لجهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية والاستقرار، مع توجيه دعوة مفتوحة للشباب للانضمام إلى هذا المسار المؤسسي، والمشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل الوطن.