قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أربعاء وخميس.. المصريون بالداخل يصوتون في إعادة 55 دائرة بانتخابات النواب
هل انتهى الخلاف؟.. سلوت يمدّح صلاح بعد مساهمته في مواجهة برايتون
لقاء سويدان وسامح حسين في لجنة تحكيم مهرجان تياترو
بخطوات الاستعلام عن الأسماء الجديدة.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2025
عوض تاج الدين: الفيروس المنتشر حاليا هو الإنفلونزا الموسمية
كأس القارات للأندية| بيراميدز يتأخر أمام فلامنجو البرازيلى بهدف ليو بيريرا
مصادر لـ"صدى البلد": قيادات وفدية تناقش ترشح بهاء أبو شقة أو فؤاد بدراوي لرئاسة الحزب
رئيس محكمة النقض يضع حجر أساس مسجد شهداء القضاة بالتجمع السادس
إحالة الصيدلي قاتل الخطيب داخل مسجد بأبو النمرس للجنايات.. خاص
الإعدام شنقا لعامل والمشدد 10 سنوات لآخرين قتلوا وأصابوا 3 أشخاص بالقليوبية
خلال أيام .. خبر مفرح من الحكومة للمواطنين | تفاصيل
بيريرا يسجل الهدف الأول لفلامنجو في مرمى بيراميدز بكأس القارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

كيان شباب مصر يعلن تدشين حزب سياسي استجابةً لمخرجات الاستمارة الوطنية

حزب «كيان مصر»
حزب «كيان مصر»
محمد الشعراوي

أعلن «كيان شباب مصر» عن تدشين حزب «كيان مصر»، في خطوة وصفها بالتحول المفصلي في مسيرته العامة، تهدف إلى تفعيل دوره السياسي بشكل رسمي ومنظم، وذلك استجابةً مباشرة لمخرجات «الاستمارة الوطنية للشباب» وما عكسته من مطالب واضحة بضرورة وجود إطار سياسي يعبر عن تطلعات الشباب ويترجمها إلى سياسات قابلة للتنفيذ.

وأوضح البيان الصادر عن الكيان أن هذه الخطوة تمثل انتقالاً مدروساً من مرحلة الحوار وجمع الرؤى إلى مرحلة العمل المؤسسي، عبر كيان حزبي يتولى احتضان الطاقات الشابة وتأهيلها للمشاركة السياسية الفاعلة والمسؤولة في عملية صنع القرار.

وأكد الكيان أن الاستمارة الوطنية لم تكن مجرد أداة لاستطلاع الآراء، بل شكلت مرجعاً توجيهياً لمسار العمل خلال المرحلة المقبلة، حيث أظهرت نتائجها أن الشباب لا يسعون إلى تمثيل شكلي، بل يطالبون بكيان سياسي قادر على تبني رؤى واضحة في ملفات محورية، من بينها الاقتصاد المعرفي، والحوكمة الرشيدة، وتطوير التشريعات الداعمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور أحمد عبد العال، رئيس حزب «كيان مصر»، قائلاً: «تأسيس الحزب يأتي ليمنح الشباب صوتاً حقيقياً داخل المنظومة السياسية، فحزب كيان مصر تنظيم دائم يقوم على برامج واضحة ورؤية عملية، ويهدف إلى إعداد كوادر مؤهلة قادرة على الإسهام الإيجابي في مسار الدولة، بعيداً عن الشعارات غير الواقعية».

ويُنظر إلى إعلان الحزب باعتباره نقلة نوعية تعكس الانتقال من الرؤية إلى التنظيم، ومن الحوار إلى الفعل، خاصة بعد نجاح «كيان شباب مصر» في بناء قاعدة شبابية واسعة حول قضايا وطنية محددة.

ومن المنتظر أن يتبنى الحزب أجندة سياسية تركز على عدد من المحاور الرئيسية، أبرزها دعم الإصلاح الاقتصادي من خلال دمج الشباب في الاقتصاد المنتج، وتعزيز المشاركة السياسية ورفع الوعي الانتخابي، إلى جانب تبني قضايا التنمية المستدامة والبيئة كجزء من السياسات العامة.

واختتم البيان بالتأكيد على التزام الحزب بالعمل في إطار وطني داعم لجهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية والاستقرار، مع توجيه دعوة مفتوحة للشباب للانضمام إلى هذا المسار المؤسسي، والمشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل الوطن.

كيان شباب مصر كيان مصر الاستمارة الوطنية للشباب الاستمارة الوطنية المنظومة السياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

قناة مفتوحة .. شاهد مباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي في بطولة كأس القارات للأندية

إجازة

بشرى سارة للموظفين في يناير 2026.. ماذا يحدث؟

انستاباي

رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الأخير بشأن الفائدة

رئيس الوزراء

مدبولي يستجيب لطلب مواطن يريد العودة لعمله في القليوبية

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

صلاح

دخول صلاح .. ليفربول يتقدم بهدف على برايتون في الدوري الإنجليزي

أسباب الشعور بالنعاس بعد شرب القهوة

رغم شهرتها كمشروب منشّط.. لماذا يشعر بعض الأشخاص بالنعاس بعد شرب القهوة؟

مرتبات

خلال أيام .. خبر مفرح من الحكومة للمواطنين | تفاصيل

ترشيحاتنا

خلال الاجتماع

ملتقى المستثمرين الأفروآسيوي يسلط الضوء على تحديات الأمن الغذائي ومكافحة الغش التجاري

خلال الجولة

رئيس جهاز تنمية حدائق العاصمة يواصل جولاته لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

سعر الدولار

سعر الدولار مساء اليوم 13-12-2025

بالصور

طريقة عمل ميني باتيه بالجبنة وحبة البركة.. للإفطار أو العشاء

طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه
طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه
طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه

بعد مسلسل دينا الشربيني.. علامات تؤكد أن كليتك في خطر

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

هل تعلمين ما يزيد من ظهور حب الشباب؟ اكتشفي العوامل المؤثرة

عوامل تزيد من ظهور حب الشباب
عوامل تزيد من ظهور حب الشباب
عوامل تزيد من ظهور حب الشباب

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

زيارة رئيس الأركان إلى ايث

رئيس الأركان يعود لمصر بعد انتهاء زيارته الرسمية لإيطاليا بحث خلالها التعاون العسكري

مصطفى حجاج

مصطفى حجاج يطرح أغنية "دقات القلب".. فيديو

شقيق محمد صلاح

شقيق محمد صلاح يعمل موظفًا في بنك ويجذب الزوار بحبهم لـ الأسطورة

حقيقة الذهب المغشوش

الذهب المغشوش .. رئيس الشعبة يوضح ويقدم نصائح للناس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد