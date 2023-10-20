جوتيريش: مصر ذات سيادة.. ويجب إدخال قوافل مساعدات بأعداد كبيرة إلى غزة

قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إن مصر ذات سيادة ويجب الإقرار بقوانين المؤسسات المصرية، مطالبًا بنقل الوقود إلى قطاع غزة، مشددًا على أنّ مصر العمود الأساسي لنقل المساعدات وتوفير الأمل في ذلك.

وأضاف جوتيريش، خلال كلمته في مؤتمر صحفي على هامش تفقد المساعدات الإنسانية في مطار العريش وبحث سبل توصيلها إلى غزة، على شاشة "القاهرة الإخبارية": «من الضروري حل مشكلة قطاع غزة بسلاسة وفي أسرع وقت، ونحن الآن في منطقة حرب وهذا هو سبب مناشدتي بوقف إطلاق إنساني».

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أن «وقف إطلاق النار الإنساني سيسهل الأمور ويجعلها أكثر أمانًا للجميع، وأود أن أعبر عن امتناني لحكومة وشعب مصر».

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة، أنّه يجب أن تكون هناك مجهودات مستمر، متابعا: «لسنا بانتظار قافلة واحدة وإنما قوافل بأعداد كبيرة للدخول يوميًا لغزة، وتوفير الدعم الكافي للشعب في غزة، وهناك متطلبات للتوثيق يجب أن تكون فعالة وأن تتم بطريقة عملية وسريعة».