مصر الخير بـ شمال سيناء: نسهم في إنقاذ حياة الناس كمتطوعين

قال محمد راجح، مدير مؤسسة مصر الخير بشمال سيناء، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إننا نساهم فى إنقاذ حياة الناس كمتطوعين، وجميعنا نرى القصف الذي يحدث على الأطفال وعلى الأبرياء لأهالينا في فلسطين.

وأضاف محمد راجح مدير مؤسسة مصر الخير بشمال سيناء وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال حواره عبر فضائية “الحياة”: "بمجرد ما علمنا أن هناك إمكانية لأن نقوم بتجهيز شاحنتين من الأدوية لإرسالهما لأهالينا هناك؛ أعضاء التحالف الوطني بدأوا يتشاركون في إحضار كل مؤسسة لمجموعة من الأدوية، في محاولة لتجميعها في شاحنة، وتجهيزها بسرعة لإرسالها إلى معبر رفح".