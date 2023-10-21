عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد خسارته الانتخابات.. هاني العتال يهنئ مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد

هاني العتال
هاني العتال

هنأ هاني العتال نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب ، ولاعضائة وجماهيره في كلمكان

 

ونشر بيان له علي الفيسبوك قائلا:"أتقدم بأسمى آيات التهنئة لمجلس إدارة نادي الزمالك المنتخــ ب، ولأعضاء وجماهير النادى، راجياالتوفيق لمجلس الكابتن حسين لبيب، فى مهمته ومواجهة التحديات، ليستعيد الزمالك المكانة التي يستحقها ويعتلى منصات التتويج فيمختلف الألعاب . وكعهــدى منذ عام ٢٠٠٧ ، سأظل دائما في خدمة الزمالك وأعضائه الذين أتوجه لهم بالشكر لما لمسته من الحب والتقديرالمتبادل، فكل صوت حصلت عليه أعتبره بمثابة وسام على صدري ويضاعف مسؤوليتى تجاه نادينا العظيم . عاش الزمالك بأبنائه المخلصين،ودايما مع بعض


 

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الزمالك عن حضور 22704 عضو في الجمعية العمومية للنادي لانتخاب مجلسالإدارة الجديد.

وأسفرت عن الانتخابات عن فوز القائمة الموحدة بالكامل في سباق الانتخابات.

وجاءت النتيجة كالتالي:


رئيس مجلس الإدارة 
حسين لبيب  15229


نائب الرئيس

هشام نصر 9480

أمين الصندوق


حسام المندوه   11430


عضوية مجلس الإدارة فوق السن


 

أحمد سليمان  15433

حسين السيد 10628

عمرو أدهم 10772

محمد طارق 10744

هاني شكري  12011

هاني برزي 12528


عضوية مجلس الإدارة الشباب

أحمد خالد حسنين 13617

رامي إبراهيم نصوحي 11039

نيرة الأحمر  14202

ادارة نادي الزمالك الجمعية العمومية للنادي الكابتن حسين لبيب انتخابات نادي الزمالك هاني برزي هاني شكري رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك نائب الرئيس مواجهة التحديات نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حاجة تفرح.. خالد الغندور يوجه رسالة لـ كهربا وجماهير الأهلي

صاحب المنصب مفاجأة | الكشف عن اسم رئيس نادي الزمالك الجديد

هجوم عنيف من فرج عامر على ثلاثي الأهلي عقب التعادل مع سيمبا

قمة القاهرة الدولية للسلام.. قائمة الدول المشاركة لبحث تطورات القضية الفلسطينية غدًا

امسحيها يا فنانة.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بصورة على إنستجرام

رسميا.. فوز قائمة حسين لبيب في انتخابات نادي الزمالك بالكامل

سيدة بألف رجل| معتصمة أمام معبر رفح تواجه مراسلة CNN صاحبة الفيديو المزيف.. فماذا حدث؟

اكتساح لـ حسين لبيب.. مؤشرات النتائج الأولية في انتخابات الزمالك

ترشيحاتنا

لماذا حث النبي بناته على قراءة سورة الواقعة قبل الفجر؟.. لـ10 أسباب

انخفاض أسعار كافة الأعيرة .. وطفرة فى انتاج الذهب بمصر

طريقة عمل اللازانيا الإيطالية بالزبدة واللحم

باسل عادل: الجهود المصرية قادت إلى انعقاد قمة القاهرة للسلام

ماكرون: نواكب الجهود المصرية لإيصال المساعدات إلى غزة

لأول مرة عقوبة غير متوقعة لسرقة الهاتف المحمول في بيرو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة عقوبة غير متوقعة لسرقة الهاتف المحمول في بيرو

ماذا يحدث للحامل عند تناول حب الرمان؟

أعراض ومخاطر النزلة المعوية للأطفال

على طريقته الخاصة.. بائع خضار يدعم فلسطين

فيديو

وصف المقاومة بالإرهاب.. مقطع فيديو لمواطنة إيرلندية توبخ مسؤولا بريطانيا

العالم في انتظار حدث فلكي مهم غدا.. تعرف عليه /فيديوجراف

حرب عالمية ثالثة "الأخطر والأشرس".. ماهى السيناريوهات المرعبة بعد اجتياح محتمل لـ غزة؟؟

نجوم كرة قدم عرب مهددين بالإيقاف لدعمهم القضية الفلسطينية.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ