بعد خسارته الانتخابات.. هاني العتال يهنئ مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد

هنأ هاني العتال نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب ، ولاعضائة وجماهيره في كلمكان

ونشر بيان له علي الفيسبوك قائلا:"أتقدم بأسمى آيات التهنئة لمجلس إدارة نادي الزمالك المنتخــ ب، ولأعضاء وجماهير النادى، راجياالتوفيق لمجلس الكابتن حسين لبيب، فى مهمته ومواجهة التحديات، ليستعيد الزمالك المكانة التي يستحقها ويعتلى منصات التتويج فيمختلف الألعاب . وكعهــدى منذ عام ٢٠٠٧ ، سأظل دائما في خدمة الزمالك وأعضائه الذين أتوجه لهم بالشكر لما لمسته من الحب والتقديرالمتبادل، فكل صوت حصلت عليه أعتبره بمثابة وسام على صدري ويضاعف مسؤوليتى تجاه نادينا العظيم . عاش الزمالك بأبنائه المخلصين،ودايما مع بعض





أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الزمالك عن حضور 22704 عضو في الجمعية العمومية للنادي لانتخاب مجلسالإدارة الجديد.

وأسفرت عن الانتخابات عن فوز القائمة الموحدة بالكامل في سباق الانتخابات.

وجاءت النتيجة كالتالي:



رئيس مجلس الإدارة

حسين لبيب 15229



نائب الرئيس

هشام نصر 9480

أمين الصندوق



حسام المندوه 11430



عضوية مجلس الإدارة فوق السن





أحمد سليمان 15433

حسين السيد 10628

عمرو أدهم 10772

محمد طارق 10744

هاني شكري 12011

هاني برزي 12528



عضوية مجلس الإدارة الشباب

أحمد خالد حسنين 13617

رامي إبراهيم نصوحي 11039

نيرة الأحمر 14202