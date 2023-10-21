عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"الشيوخ" يناقش اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر .. غدا

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسته العامة، غدا الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوي العاملة عن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر .

و لفت  التقرير البرلماني أن الأسمدة الكيماوية تعد  أحد العوامل الرئيسية اللازمة لزيادة الإنتاج الزراعي التي تهدف إلى تحسين نوعيته خاصة في ظل زيادة مساحة الأراضي المنزرعة، وبما يتوافق والزيادة المستمرة في الطلب على الغذاء نتيجة زيادة عدد السكان بشكل مستمر، بالإضافة إلى استنزاف العناصر الغذائية الرئيسية اللازمة للتربة، وزيادة الامتداد والزحف العمراني الذي يهدد الرقعة الزراعية.

وذكر  التقرير أن  المخصبات الزراعية الصناعية (الأسمدة الكيماوية) في العقود الأخيرة بشكل بارز، وذلك بهدف زيادة الإنتاج الزراعي، ولتعويض نقص العناصر المغذية للتربة الزراعية لاسيما التي تخضع لزراعات مكثفة على مدار العام أو في أعوام متتالية، وبغرض تحقيق الفائدة المأمولة من استخدام هذه الأسمدة بما يتناسب و نمو النبات وحاجته ولكن تبين أن الاسراف العشوائي في استخدام الأسمدة الكيماوية تسبب في حدوث أضرار بالغة على التربة نفسها وعلى المحيط الحيوي والبيئي، وهذا ما يؤكد ضرورة الاستخدام المتوازن للأسمدة الكيماوية لتجنب استمرار حدوث تلك الأضرار.

و لفت  التقرير أن  صناعة الأسمدة الكيماوية في مصر من أهم الصناعات الواعدة، والتي تحقق مردود إيجابي على الاقتصاد القومي من خلال دورها الحيوي في زيادة الإنتاج الزراعي، وخدمة خطط التنمية الزراعية بالنسبة للتوسع الزراعي الأفقي والرأسي، أو من خلال قدرتها الذاتية كسلعة صناعية تتمتع بآفاق مبشرة في مجال التصدير خاصة في ظل ما تتمتع به مصر من ميزة نسبية في هذه الصناعة التي يتزايد الطلب عليها عالميا ،لافتا إلي أن  مصر تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها إلى الريادة في مجال صناعة الأسمدة بصفة عامة وذلك لتوافر احتياطي كبير من الخامات الرئيسية الداخلة في إنتاج الأسمدة الكيماوية لعل من أهمها الغاز الطبيعي وخام الفوسفات، بالإضافة إلى توافر الخبرة والعمالة المدربة والكوادر الفنية المتخصصة، فضلا عن تمتع مصر من موقع إستراتيجي يعطيها الميزة التصديرية من خلال موانئها المتعددة. 

تهدف الدراسة إلي التعرف على الوضع الراهن لاقتصاديات الأسمدة الكيماوية من حيث الإنتاج المحلي المتاح والاستهلاك في السوق المصري وتحديد احتياجات الأراضي من الأسمدة ،وتوفير جميع أنواع الأسمدة اللازمة لجميع الأراضي وبالأخص الأسمدة الآزوتية في ضوء التوسع الحالي والمستقبلي في الأراضي المستصلحة .و تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة الزراعية بأنواعها المختلفة.

كما تشتمل الدراسة إلي ضرورة  إجراء تطوير للسياسة السمادية في مصر حتى يمكن الوصول إلى المستوى الذي يحقق الاستخدام الآمن للأسمدة في ظل التغيرات المناخية بما يتفق مع الظروف البيئية المختلفة، وتحفيز الحكومة على وضع خطة محكمة للعمل على توفير الأسمدة في التوقيتات المحددة بالكميات المطلوبة وبالأسعار المناسبة،و الوقوف على دور كل الجهات المعنية بملف الأسمدة في مصر. تقدير حجم الطلب المتوقع على الأسمدة بما يمكن من إعداد خريطة سمادية شاملة يتم فيها تحديد مناطق توزيع الأسمدة وأنماطها وكمياتها وأوقات استخدامها.

شدد التقرير البرلماني على أن الدراسة تساهم  في إيجاد حل نهائي وجذري لمنظومة إنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة، وذلك وفق جداول وبرامج زمنية ملزمة للأطراف المعنية مع مراعاة المتابعة المستمرة الشهرية) للاكتشاف المبكر لاحتمالات وقوع أزمات وعدم انتظار وقوع الأزمة حتى يتم البدء في التعامل معها.

الشيوخ مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الزراعى الكيماوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه دفعة واحدة|تراجع سعر الذهب بعد قفزة قوية وعيار21 الآن مفاجأة

مصر تفرض كلمتها.. فتح معبر رفح لدخول المساعدات وهذا موقف الأجانب العالقين

اليوم ... انطلاق قمة القاهرة الدولية للسلام |تفاصيل

في مؤشر لقرب الهجوم البري .. إسرائيل تحذر مواطنيها حول العالم من الذهاب لتلك الأماكن

أول رد فعل من هاني العتال بعد خسارته في انتخابات نادي الزمالك

بابا عمل معايا حاجة وحشة.. تفاصيل أقوال طليقة عنتيل مدينة نصر

صرخت في وجهه وجريت.. جريمة أخلاقية ضد مضيفة طيران بـ الحي الراقي

هتحس الزمن رجع بيك| خطوات ضبط التوقيت الشتوي على الموبايل.. وموعد تغيير الساعة

ترشيحاتنا

أول قرارات مجلس إدارة الزمالك الجديد .. هشام نصر يعلنها

سعر بيجو 2008 "الشكل الجديد" في مصر.. صور

ضمنها حملات للتبرع بالدم| جامعة الجلالة: نعمل على تفعيل دورنا المجتمعي

نائب أمريكي سابق يفقد عائلته في قصف الاحتلال الإسرائيلي لغزة

بدء وصول الزعماء للمشاركة في قمة القاهرة للسلام بالعاصمة الإدارية

الصحة الفلسطينية تستنجد بالعالم لإنقاذ مستشفى القدس من كارثة| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. أسرار غير متوقعة وراء أناقة ياسمين صبري

بعد تحذير الصحة العالمية من انتشاره في غزة.. معلومات خطيرة عن الكوليرا

الاحتلال الإسرائيلي ينهي حياة 7 أفراد من عائلة مراسل فلسطيني.. ورد فعله: باركولي

تصرف مفاجئ من فاروق جعفر بعد خسارة انتخابات الزمالك| ماذا فعل ؟

فيديو

تضليل.. مصر ترد على اتهامات الإعلام الغربي بعدم إدخال المعونات إلى غزة| فيديوجراف

ديانا حداد تعلق على مقطع فيديو مؤثر لطفلة فلسطينية جريحة

بعد الهجوم عليها.. لحظة سقوط أصالة على المسرح فى حفلها بالسعودية

خلال الشتاء والمطر..مقطع فيديو يثير الجدل عن أهمية معجون الأسنان في سيارتك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ