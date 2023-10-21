محمد صلاح يهدد هالاند بـ اثنين .. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

هدد الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، نظيره النرويجي إيرلنج هالاند على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

نجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز على نظيره إيفرتون، بهدفين نظيفين، في قمة الميرسيسايد التي جمعت بينهما، على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء على مايكل كين لاعب إيفرتون بعد لمس الكرة يده في الدقيقة 75، ونجح محمد صلاح في تحويلها إلى هدف للريدز.

ثم في الشوط الثاني، في الدقيقة 90+7، سجل محمد صلاح الهدف الثاني له ولفريق ليفربول.

وبهدفين صلاح، ارتقى الدولي المصري إلى وصافة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 7 أهداف متفوقًا على سون هيونج مين، نجم توتنهام، وألكسندر إيزاك، نجم نيوكاسل يونايتد، وبفارق هدف عن النرويجي إيرلنج هالاند، نجم مانشستر سيتي.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

1- إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 8 أهداف

2- محمد صلاح - ليفربول - 7 أهداف

3- سون هيونج مين - توتنهام - 6 أهداف

4- ألكسندر إيزاك - نيوكاسل يونايتد - 6 أهداف

5- جارود بوين - وست هام - 5 أهداف

6- هوانج هي تشان - وولفرهامبتون - 5 أهداف

وبهذه النتيجة، يتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 20 نقطة مؤقتًا، بينما يأتي فريق إيفرتون في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط.