الانتخابات الرئاسية.. القانون يمنح الحق للمرشحين الاعتراض على ترشح آخرين

منح قانون الانتخابات الرئاسية، الحق لأحد المترشحين على منصب رئيس الجمهورية الاعتراض على أي طالب ترشح آخر.

جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 13 من القانون والتي نصت على أن تُقيد طلبات الترشح بحسب تواريخ وساعة ورودها في سجل خاص، وتعطى عنها إيصالات، ويتبع في شأن تقديمها وحفظها القواعد والإجراءات التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتعلن اللجنة في صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال اليومين التاليين لانتهاء مدة تلقى طلبات الترشح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات، وأعداد المزكين أو المؤيدين لهم.

ولكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى اللجنة على أى طالب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفق الإجراءات التى تحددها اللجنة.