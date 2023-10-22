جمال العدل: قائمة حسين لبيب دعمت حساب نادي الزمالك البنكي لحل الأزمات المالية

أعرب جمال العدل، المنتج الفني، والمعروف بحبه لنادي الزمالك، عن سعادته بانتهاء العرس الانتخابي لنادي الزمالك، والذي أقيم أمس الجمعة، وشهد فوز حسين لبيب بمنصب رئيس القلعة البيضاء.



وقال جمال العدل، المنتج الفني، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" استشعرنا دخول نادي الزمالك لمرحلة صعبة ماليا بعد رحيل المجلس السابق، وقمنا بفتح حساب لدعم نادي الزمالك وسلمناه إلى اللجنة التي ترأسها عماد البناني".



وأكمل:" هاني العتال أول من دعم نادي الزمالك من خلال الحساب البنكي، وقائمة حسين لبيب بالكامل دعمت حساب نادي الزمالك البنكي لحل الأزمات المالية".

وتابع :" لا ننتظر شيء من مجلس الإدارة الجديد برئاسة حسين لبيب، وعلينا دعمهم لتجاوز الفترة المقبلة".

وشدد :" كل عضو متواجد في قائمة حسين لبيب قادر على رئاسة نادي الزمالك، وأعد جماهير النادي الأبيض، بتغيير كامل في شكل النادي تحت قيادة حسين لبيب".