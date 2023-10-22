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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الهلال الأحمر بسيناء: عملنا على مدار أسبوعين لتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني

صدى البلد

أكد الدكتور خالد زايد، رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر في شمال سيناء، دور الشباب في الهلال الأحمر المصري خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنهم قد عملوا بلا استراحة منذ مدة تزيد على أسبوعين. كما أشار إلى أهمية فتح معبر رفح في تكليل للجهود الكبيرة التي بذلتها مصر.

وخلال مداخلته في برنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني على القناة الأولى، أوضح زايد أن الشباب في الهلال الأحمر قاموا بأعمال ملموسة ومكثفة خلال تلك الفترة. وأوضح أنه خلال الوقت الذي كان الرئيس السيسي يتحدث في قمة القاهرة للسلام ويشدد على دور مصر، كانت الشاحنات تنقل المساعدات وتدخل من معبر رفح.

زايد أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها أجهزة الدولة لتوفير الدعم للشباب المتطوع في الهلال الأحمر والتي ساهمت في تقديم المساعدات والدعم للشعب والشباب المتطوع بشكل فعال.

أخيرًا، أكد أهمية فتح معبر رفح وأشار إلى أن الشباب المتطوعين في الهلال الأحمر يعتبرون ذلك إنجازًا ونجاحًا للدبلوماسية المصرية ومساهمة في زيادة الضغط على إسرائيل فيما يتعلق بالوضع في غزة.

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