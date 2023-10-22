وزير الدفاع الأمريكي يصدر أوامر لقوات إضافية بالاستعداد للانتشار

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأحد، إن الوزير لويد أوستن، أصدر أوامر لقوات إضافية بالاستعداد للانتشار، دون ذكر أرقام محددة.

وقال أوستن في بيان له: "سأواصل تقييم تموضع قواتنا في الشرق الأوسط والنظر في نشر قدرات إضافية حسب الضرورة".

وأعلن البنتاجون أن الولايات المتحدة، ستنشر بطارية صواريخ "ثاد"، وصواريخ "باتريوت" إضافية في الشرق الأوسط تحسبًا لأي تصعيد في المنطقة.

وأمس السبت، قدمت الولايات المتحدة، مشروع قرار إلى أعضاء مجلس الأمن التابع إلى الأمم المتحدة بشأن الصراع بين إسرائيل وحركة "حماس".

ولا يشمل مشروع القرار الأمريكي الدعوة إلى وقف لإطلاق النار، أو وقف الأعمال العدائية، فيما يركز على حق إسرائيل في "الدفاع عن النفس"، وإدانة "حماس"، والدعوة إلى إطلاق سراح الرهائن.

كما يطالب المشروع بأن "تتوقف إيران عن تصدير جميع أنواع الأسلحة إلى الجماعات المسلحة التي تهدد السلم والأمن في المنطقة"، بما في ذلك "حماس".