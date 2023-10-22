عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي يصدر أوامر لقوات إضافية بالاستعداد للانتشار

أرشيفية
أرشيفية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأحد، إن الوزير لويد أوستن، أصدر أوامر لقوات إضافية بالاستعداد للانتشار، دون ذكر أرقام محددة.

وقال أوستن في بيان له: "سأواصل تقييم تموضع قواتنا في الشرق الأوسط والنظر في نشر قدرات إضافية حسب الضرورة".

وأعلن البنتاجون أن الولايات المتحدة، ستنشر بطارية صواريخ "ثاد"، وصواريخ "باتريوت" إضافية في الشرق الأوسط تحسبًا لأي تصعيد في المنطقة.

وأمس السبت، قدمت الولايات المتحدة، مشروع قرار إلى أعضاء مجلس الأمن التابع إلى الأمم المتحدة بشأن الصراع بين إسرائيل وحركة "حماس".

النبراوي يطالب النقابات المهنية بإطلاق حملة التبرع بالدم لدعم مصابي غزة

نشأت الديهي: أحذر من اتساع دائرة الصراع في قطاع غزة

ولا يشمل مشروع القرار الأمريكي الدعوة إلى وقف لإطلاق النار، أو وقف الأعمال العدائية، فيما يركز على حق إسرائيل في "الدفاع عن النفس"، وإدانة "حماس"، والدعوة إلى إطلاق سراح الرهائن.

كما يطالب المشروع بأن "تتوقف إيران عن تصدير جميع أنواع الأسلحة إلى الجماعات المسلحة التي تهدد السلم والأمن في المنطقة"، بما في ذلك "حماس".

وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أوستن الولايات المتحدة إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه| الذهب يتراجع بعد القفزة الأخيرة وسعر عيار 21 الأن مفاجأة

«الشتا لسة مجاش واحذروا هذا الأمر»| الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

حقيقة مغادرة أمير قطر قمة القاهرة للسلام.. أحمد موسى يحذر من هذا الأمر|فيديو

أول تعليق من إسرائيل على قمة القاهرة للسلام

نائب رئيس الزمالك يوجه رسالة لـ هاني العتال ويكشف موقف التجديد لأحمد فتوح

قرار صادم من فرج عامر بشأن فريق سموحة عقب خماسية الزمالك

قمة القاهرة للسلام| السيسي ينهي حلم الاحتلال الإسرائيلي في سيناء

قرار عاجل بشأن واقعة مصرع خليجي دهسا بالتجمع

موضوعات متعلقة

النبراوي يطالب النقابات المهنية بإطلاق حملة التبرع بالدم لدعم مصابي غزة

نشأت الديهي: أحذر من اتساع دائرة الصراع في قطاع غزة

ترشيحاتنا

قصف صاروخي إسرائيلي عنيف على سوريا.. وخروج مطاري حلب ودمشق عن الخدمة

مستشار الرئيس الفلسطيني: السيسي يتحدث بصوتنا ومخطط التهجير سيفشل.. فيديو

التأمينات تستعد لـ صرف زيادة المعاشات أول نوفمبر بأثر رجعي

أهم الأخبار: طلاق فنانة سعودية شهيرة.. أول صورة لـ زينة ونجليها.. كواليس مغادرة أمير قطر قمة القاهرة للسلام

إلغاء جميع الفعاليات.. الشمس تتعامد على وجه رمسيس الثاني بأبو سمبل

السقوط الكبير لإسرائيل.. طوفان الأقصي تعصف باقتصاد الاحتلال والخسائر تتجاوز 200 مليار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس الهلال الأحمر.. ظهور نجلي زينة حديث السوشيال ميديا

جمال شعبان يكشف حقيقة شائعة تناول الأسبرين بعد الـ40 للوقاية من الجلطات

طريقة عمل فاهيتا اللحم بالفلفل الملون

فوائد قشور البصل الصحية| لن تتوقعها

فيديو

مو صلاح «إفيكت».. ماذا فعلت جماهير ليفربول في مدرجات الأنفيلد؟ «فيديوجراف»

رفضوا تهجير الفـ.لسطـ.ينيين| زعماء العالم يدينون أحداث غزة.. ماذا حدث في قمة السلام؟

اللعنة حضرت.. حرق ديوان نتنياهو وهجمات إلكترونية على مستشفيات إسرائيل

ملياردير شهير يتنبأ بـ حرب عالمية ثالثة تخلق نظامًا جديدًا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يوسف العميري

د. يوسف العميري يكتب : لماذا عبدالفتاح السيسي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: السلام والأمن والكرامة على أرض مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ