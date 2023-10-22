النبراوي يطالب النقابات المهنية بإطلاق حملة التبرع بالدم لدعم مصابي غزة

وجه المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين الشكر لكل المشاركين فى اجتماع النقابات المهنية بنقابة الصحفيين .

وقال النبراوى فى كلمة له، أود أن اتوجه بالتحية لهذا الجمع الكريم، وأثمن بشدة تحركاتكم وجهدكم لدعم ونصرة شعبنا العربي في فلسطين، وكانت أمنية حياتي مشاركتكم هذه اللحظات الفارقة في تاريخ أمتنا العربية، ولكن منعتني ظروف صحية طارئة من الحضور، كما أشكر نقابة الصحفيين وخالد البلشي نقيب الصحفيين على استضافة هذا الاجتماع.

وتابع نقيب المهندسين: أنني إذ تغمرني مشاعر الحزن العميق على ما يتعرض له أشقائنا الفلسطينيين من مذابح ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني، والتي بلغت حد قصف المستشفيات والكنائس، وسقوط آلاف الشهداء من الجرحى والأطفال والنساء والعجزة، فإنني أحيي نضال وصمود الشعب الفلسطيني في وجه هذا المحتل الغاصب.

وأكد النبراوى ضرورة تكاتفنا كنقابات مصرية وطنية في تقديم كل وسائل الدعم والمساندة خصوصا مع إجراءات الحصار والتجويع والتشريد التي تفرضها قوات الاحتلال، في انتهاك صريح لكل القيم الإنسانية، والمواثيق الدولية.

ومن هذا المنطلق اقترح العمل سويا وفورا على الآتي:



-إطلاق حملة تبرع بالدم بالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية.

- تعاون النقابات المهنية في تجهيز وإرسال قافلة معونات إلى فلسطين تضم كل الاحتياجات الطبية والغذائية لشعبنا الشقيق.

- أدعو لتنظيم مظاهرة موحدة لكل المهنيين في كل المحافظات المصرية، بالتنسيق بين النقابات المهنية المختلفة، ويشرفنا كنقابة المهندسين استقبال هذه الوقفة في ٣٠ شارع رمسيس.

- تفعيل التعاون بين لجنة فلسطين بنقابة المهندسين مع نظيراتها في النقابات المهنية.

وختامًا، إننا هاهنا لْنؤكدْ معا دعمنا الثابت للشعب الفلسطيني، وأن فلسطين هي قضيتنا الأولى... وعلى يقين أن التوفيق سيكون حليفنا في التنسيق سويًا لهذه المهمة الواجبة و الجليلة.