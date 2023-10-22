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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانى: الرئيس وضع رؤية حاسمة تجاه القضية الفلسطينية في قمة القاهرة للسلام

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

أكد الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، الأهمية الكبيرة لجميع القضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته التاريخية أمام قمة القاهرة للسلام.

 وقال الجبلي، في بيان له أصدره اليوم، الأحد، إن الرئيس السيسى كان واضحاً وحاسماً عندما استعرض رؤية مصر لوضع حلول حقيقية تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف أن الرئيس السيسى بعث برسالة للعالم كله بأن مصر منذ اللحظة الأولى انخرطت في جهود مضنية آناء الليل وأطراف النهار لتنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين في غزة ولم تغلق معبر رفح البري في أي لحظة، إلا أن القصف الإسرائيلي المتكرر لجانبه الفلسطيني حال دون عمله، وفى هذه الظروف الميدانية القاسية اتفق مع الرئيس الأمريكي على تشغيل المعبر بشكل مستدام بإشرافٍ وتنسيق مع الأمم المتحدة، ووكالة “الأونروا” وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وأن يتم توزيع المساعدات، بإشراف الأمم المتحدة على السكان في قطاع غزة.

وأشاد الدكتور شريف الجبلى بتأكيد الرئيس السيسى بأن العالم لا يجب أن يقبل استخدام الضغط الإنساني للإجبار على التهجير، وأن مصر أكدت وتجدد التشديد على الرفض التام، للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء، إذ إن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاءً لحلم الدولة الفلسطينية المستقلة وإهداراً لكفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية، بل وجميع الأحرار في العالم، على مدار 75 عاماً، هي عمر القضية الفلسطينية.

وطالب المجتمع الدولى بأن يعطى أكبر اهتمام لرؤية مصر للوقف الفورى للاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

كما أشاد بحديث الرئيس السيسى عن الشعب الفلسطينى الشقيق، وتأكيده للعالم كله أنه يخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني من يظن أن هذا الشعب الأبي الصامد راغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف، معتبراً هذه الكلمات من الرئيس السيسى عن الشعب الفلسطينى بمثابة تحية كبيرة لصموده وإصراره على الحصول على جميع حقوقه المشروعة وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى.

وأشاد بتأكيد الرئيس السيسى أن إرادة جميع أبناء الشعب المصري فرداً فرداً بأن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث وفي كل الأحوال لن يحدث على حساب مصر أبداً.

وأوضح أن هذا الموقف الحاسم من الرئيس السيسى يؤكد للعالم كله أن المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية يقفون صفاً واحداً خلف القيادة السياسية الحكيمة ويرفضون وبشكل قاطع أى تهجير للفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية.

واعتبر الدكتور شريف الجبلى قمة القاهرة للسلام بمثابة نجاح كبير لمصر فى صياغة أول خطوة ورؤية واضحة وحاسمة نحو السلام لحل القصية الفلسطينية بعد الاستجابة الواسعة لعقد قمة القاهرة للسلام التي تهدف لحلحلة الأزمة التي تمتد لعقود وسط حروب ودمار يقودها الاحتلال الإسرائيلي، دون الالتفات إلى حقوق الشعب الفلسطيني في استعادة ارضه على حدود 1967.

وشدد على أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تلعب دوراً تاريخيا لا ينسى، وسوف يذكره التاريخ لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني في أصعب المحن والأوقات، حيث تقود مصر تحركات دولية هامة لوقف التصعيد والانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين بغزة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة القاهرة للسلام القضية الفلسطينية جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قطاع غزة

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