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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين أكثر من 29 ألف رأسا من الأغنام والماعز في الحملة القومية ببني سويف

ديوان عام بني سويف
ديوان عام بني سويف

تواصلت فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى المحافظة، حيث بلغ إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها 29 ألف و200 رأسا من الأغنام والماعز، وذلك منذ استئناف العمل بالحملة مع بداية أكتوبر الجاري وحتى 21 من نفس الشهر ،فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة. 

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وكانت مديرية الطب البيطري بقيادة د. أحمد الجبالي،قد استعدت لتنفيذ الحملة، بتجهيز الفرق الطبية، والأدوات والمعدات الخاصة بالتحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات المستخدمة خلال الحملة، التي تستهدف القضاء على طاعون المجترات الصغيرة، الذي بعد من الأمراض الفيروسية التي تصيب الأغنام والماعز، ،وينتقل عن طريق الاتصال المباشر بين حيوان سليم وآخر مصاب، وتظهر أعراضه في ارتفاع درجة حرارة جسم الحيوان المصاب ،من خلال إفرازات مخاطية من العين والدموع والافرازات.

جدير بالذكر الإشارة إلى تكليفات المحافظ "د. محمد هاني غنيم، لرؤساء المراكز والمدن باستمرار التنسيق مع مسؤولى الطب البيطري وتوفير التسهيلات اللازمة،لتحقيق المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضدطاعون المجترات الصغيرة، مع حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.

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