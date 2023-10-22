محافظ بني سويف: تواصل جهود التفتيش المالي والإداري لتحسين الخدمات للمواطنين

وجه محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم باستمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن بالقطاعات الخدمية، من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه قصور إداري.



وأكد غنيم - في بيان اليوم أهمية تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، والوقوف على جودة الخدمات المقدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أي خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل .



وكلف مسؤولي التفتيش المالي والإداري بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات التي تم رصدها والمتمثلة بحالات غياب والعمل على تلافي بعض أوجه التقصير في منظومة العمل، مع استمرار المتابعة والمرور الدوري وإعداد تقرير شامل.



من جانبه ، قال مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة أحمد محمد دسوقي إنه تم تنفيذ 33 حملة تفتيشية مفاجئة خلال الفترة (1 - 15) أكتوبر الجاري شملت الوحدات المحلية والمجالس القروية والمديريات الخدمية والمشروعات التابعة للمحافظة بقرى (أطواب، والنويرة، وطنسا بني مالو، وصفط راشين)، بجانب الإدارة الهندسية قسمي النظافة والإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف.



وأضاف أنه تم تنفيذ 15 حملة تفتيش بقطاع الصحة شملت مستشفيات نوعية ووحدات صحية ومكاتب الصحة هي (السلطاني، وهربشنت، وأطواب، والنويرة طحا البيشة، وبني قاسم، ونزلة حنا، وأبسوج، وسنور، وصفط راشين، والهرم، ومكتب رعاية الطفل بمركز الفشن، ومكتب صحة ثان، وإدارة التموين الطبي، ومستشفى قروي تزمنت الشرقية، ومعمل الرصد البيئي وإدارة الشئون الوقائية (وحدة الرصد).



وتابع أنه تم القيام بـ12 زيارة بقطاعات التعليم والزراعة والطرق والنقل والطب البيطري والشباب والرياضة شملت مدارس (الأقباط الابتدائية المشتركة ، والسيدة خديجة الثانوية بنات، والسلام الإعدادية بنات والثانوية بنات الجديدة )، والإدارة الزراعية بالفشن، ووحدة إطواب البيطرية والإدارة البيطرية بكل من الفشن وببا، وإدارة شباب ببا، ومبنى ديوان مديرية التموين والتجارة الداخلية، وإدارة تموين ببا ومبنى ديوان عام مديرية الطرق والنقل.



وعلى صعيد آخر، تابع السكرتير العام لبني سويف حازم عزت الإجراءات الخاصة بتحصيل مستحقات الدولة عن مشروعات تطوير الصرف المُغطى للأراضي الزراعية بنطاق المحافظة ومستجدات وسير العمل في مشروعات تطوير الصرف الزراعي المغطى.



واستعرض الإجراءات اللازمة لزيادة التحصيل عن تلك المشروعات، مع التأكيد على تضافر الجهود والتنسيق لتذليل أية معوقات في هذا الجانب، وذلك بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة من الري والزراعة والصرف.

