البورصة: هبوط معظم الأسواق العربية والمصرية منذ اليوم الثاني لحرب غزة

أكدت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة، أنه منذ 7 أكتوبر وبداية العمليات العسكرية في غزة كان هناك تأثر اقتصادي كبير، مشددًا على أنه منذ اليوم الثاني لحرب غزة هبطت أغلب البورصات العربية والمصرية، مشددًا على أن هذا هبوط مرتبط بحدث، وقبل هذا الحدث كان الاستثمار في البورصة هام جدًا.

وأوضحت خلال حوارها مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أول جلسة تداول كان هناك هبوط عنيف في البورصة المصرية، مؤكدًا أن الفترة المقبلة رغم أزمة التضخم، إلا أن المستثمرين والمواطنين أصبحوا أكثر وعيًا من خلال التفكير في العديد من الطرق للاستثمار، إذ أنه ينوع فكرة المحفظة في الكثير من الأصول.

وأشارت إلى أن صناديق الاستثمار تفضل اقتناص الفرص وقت الأزمات، مؤكدة أن الاقتصاد الإسرائيلي من المتوقع أن يعاني بشده، بورصة تل أبيب انخفضت لأدنى مستوياتها والعملة انخفضت لأدنى مستوياته، كما أن المركزي الإسرائيلي ضخ أموال من أجل سند الاقتصاد الإسرائيلي.