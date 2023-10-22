أستاذ التاريخ: مخطط استيلاء اليهود على سيناء قديم من القرن السادس عشر

قال الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، إن مسألة توطين الفلسطينيين في مصر والاستيلاء على سيناء، هي مخطط قديم من القرن السادس عشر، ولدينا مخطوطات من الرهبان في سانت كاثرين يشتكون من محاولة اليهود الاستيطان في الدير.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الرهبان اشتكوا إلى سلاطين الدولة العثمانية، الذين رفضوا إقامة اليهود في أرض سيناء وطردوهم، لكن تراجع مصر تحت حكم العثمانيين أدى إلى تراجع المنطقة كلها.

جيولوجيا سيناء



وتابع أن الدراسات أثبتت أن سيناء مصرية، وجيولوجيا سيناء هي نفسها جيولوجيا أرض مصر، وأن ملوك مصر في مصر القديمة كانوا حريصين على مطاردة العصابات التي تحاول الاستيلاء على سيناء، ومصر هذ الدولة الوحيدة التي لم تتغير حدودها منذ أكثر من 7 آلاف عام.