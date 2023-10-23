ماذا تفعل  عشبة الريحان للجسم ؟

يعتقد بعض الناس أنّ فائدة الريحان تقتصر فقط على كونه مُطّيباً ومُنكّهاً للطعام لما له من مذاقٍ ورائحةٍ مُميّزين، إلّا أنَّ للريحان فوائد صحيّة أخرى للإنسان، فهو يحتوي على عناصر ومواد غذائيّة هامّة كفيتامين K، وفيتامين A، وفيتامين C، والحديد، والكالسيوم، وغيرها من المعادن، إضافةً إلى احتوائه على الأحماض الدهنيّة الأوميجا 3، وبذلك فهو يُعدّ مصدراً مُمتازاً للفيتامينات والمعادن.





لذا نقدم لك في هذا التقرير بعض فوائد الريحان وفقا لموقع هيلثى..





يحتوي الريحان على مُضادات الأكسدة، وعلى مواد مُغذيّة ، وغيرها من تلك الَّتي تنتمي لعائلة الفلافانويدات ، كمادتيّ الأورينتين ، والفاسينين، وقد وجد أن لهذه المواد القُدرة على حماية مكوّنات الخلية، والكروموسومات من الإشعاعات وغيرها.





خواص مُضادة للبكتيريا: تأتي هذه الخواص من احتواء الريحان على زيوت أساسيّة طيّارة يتمّ استخلاصها من أوراقه، ولهذه الزيوت القُدرة على منع نمو العديد من فصائل البكتيريا الضارّة والَّتي أصبحت مُقاومة للمُضادات الحيويّة المعروفة والمُستخدمة بشكلٍ شائعٍ بين الناس.





خواص مُضادة للالتهابات : يُساعد زيت الإيجنيول الموجود في الريحان على إيقاف إنزيم السايكلوأوكسيجينز والَّذي يُعرف اختصاراً باسم COX، وهذا هو بالضبط ما تفعله الأدوية المُضادّة للالتهابات كالأسبرين ، والأيبوبروفين.