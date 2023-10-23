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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إعلامية فلسطينية: قهر الرجال بعد فقدان أسرهم وعائلاتهم أصعب شيء في الدنيا

نجوى إقيطفان
نجوى إقيطفان

قالت نجوى إقيطفان كاتبة وإعلامية فلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي يرسل رسائل إلكترونية إلى الفلسطينيين بأصوات فلسطينيين للوصول إليهم في أماكنهم وقصفهم.

وأضافت في حوارها على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي: "لذلك، أصبح من الصعب علينا التواصل معهم حتى لا يتعرضوا لأي أذى، فقط ننتظر التواصل معهم عبر الرسائل النصية في فيسبوك أو واتساب".

وتابعت الكاتبة الصحفية والإعلامية الفلسطينية: "المرأة الفلسطينية ترى زوجها وأولادها ووالدها يستشهدون منذ عام 1948، وبسبب تراكم هذا النوع من المشاهد والمواقف تولد عندها نوع من القوة، فأصبحت تقوي أسرتها وأولادها، فالمرأة بشكل عام هي حاضنة الأسرة وتعطي الأمان لأطفالها".

وأكدت: "أكثر ما يؤثر في سيداتنا بفلسطين هو الرعب الذي يتعرض له الأطفال وضعف الرجل وانهياره بعدما يُستشهد كل أفراد أسرته، لأن قهر الرجال هو أصعب شيء في الدنيا".
 

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