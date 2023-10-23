حسام المندوه يصل الزمالك لتسلم مهام أمين الصندوق

وصل الدكتور حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك إلى مقر النادي استعدادا لتسلم المجلس المنتخب لمهام عمله بداية من اليوم، وتوجه أمين الصندوق إلى الإدارة المالية لمتابعة سير العمل.

ومن المقرر أن يتسلم مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب النادي عصر اليوم الاثنين بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة، ليبدأ المجلس الجديد مهام عمله رسميا بداية من اليوم.

كانت اللجنة الأولمبية اعتمدت نتيجة انتخابات نادى الزمالك، التى أُجريت الجمعة الماضى، بعد إرسالها من جانب اللجنة الثلاثية المسئولة عن إدارة النادى واللجنة التى أشرفت على إقامة الانتخابات. وتم فحص الأوراق الخاصة بنتيجة انتخابات نادى الزمالك، من جانب الشئون القانونية باللجنة الأولمبية، قبل أن تقوم اللجنة الأولمبية باعتمادها رسميا.

وفازت قائمة حسين لبيب فى انتخابات الزمالك التي أجريت يوم الجمعة الماضي، ليصبح مجلس الإدارة يضم كلا من، حسين لبيب رئيسًا لمجلس الإدارة، وهشام نصر نائبًا، وحسام المندوه أمينًا للصندوق.

وضمت العضوية فوق السن كلاً من: أحمد سليمان، وهانى برزى، وهانى شكرى، وعمرو أدهم، ومحمد طارق، وحسين السيد، في حين ضمت العضوية تحت السن كلاً من: نيرة الأحمر، وأحمد خالد، ورامى نصوحى.



وشهدت الانتخابات التي أُجريت الجمعة، حضور 22704 عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية، وجاءت إجمالي الأصوات الصحيحة 18966، فيما جاء إجمالي الأصوات الباطلة 3736.

قضت المحكمة الرياضية الدولية، اليوم الإثنين، بقبول الطعن المقدم من هشام نصر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد السابق ونائب رئيس نادي الزمالك الحالي، وإلغاء قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بإيقافه ومجلسه لمدة عام.

واتخذ الاتحاد الدولي لكرة اليد قرارا في وقت سابق بإيقاف هشام نصر ومجلس إدارته لمدة عام من أبريل 2022 إلى أبريل 2023، بسبب عدم اعتماد لائحة النظام الأساسي من قبل الاتحاد الدولي "حسب ما ذكر الاتحاد الدولي في قراره"، الأمر الذي قرر معه الاتحاد الدولي حل مجلس الإدارة بالكامل وإيقافه لمدة عام.

وجاء في حكم المحكمة الرياضية الدولية الصادر اليوم الإثنين إلغاء قرار الاتحاد الدولي، وتغريم الاتحاد الدولي لكرة اليد مبلغ 10 آلاف دولار بالإضافة إلى 5 آلاف دولار أتعاب المحاماة.

وكان هشام نصر قد أقام دعوى أمام المحكمة الرياضية الدولية لإلغاء قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بتفاصيله، وهو ما قضت به اليوم وألغت قرار إيقاف هشام نصر ومجلس إدارته