فى عيد ميلاد "عمدة الدراما" الـ80.. محطات فى حياة صلاح السعدنى

يحتفل اليوم عمدة الدراما صلاح السعدني بـ عيد ميلاده الـ 80 ، وعلى الرغم من غيابه منذ سنوات عن جمهوره، إلا أن أعماله مازالت محفورة في أذهان الملايين من محبيه ويحرصون دائمًا على الاطمئنان على حالته الصحية.

ولد صلاح السعدنى فى 23 أكتوبر 1943، وحاصل على شهادة بكالوريوس زراعة كما أنه شقيق الكاتب الصحفى الساخر محمودالسعدني.

بدايات السعدني الفنية

دخل صلاح السعدنى المجال الفني مع زميل الدراسة الفنان عادل إمام ومثلا معًا بمسرح الكلية، ثم عمل في العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات.

كان مسلسل "الرحيل" أول أعماله عام 1960، وغاب عن التمثيل أربع سنوات ليعود عام 1964 في مسلسل "الضحية".

ولمع نجم السعدني بعد تقديمه الجزء الأول من ملحمة "ليالي الحلمية" نهاية الثمانينيات من القرن الماضى.

ورشحه المخرج الراحل إسماعيل عبد الحافظ للمشاركة في بطولة مسلسل "ليالي الحلمية"، حيث جسد في أجزائه الـ 5 شخصية "سليمان غانم"، العمدة المحب لوطنه والساخر من كل شيء حوله، وحقق من خلاله نجاحاً كبيرا لدى النقاد والجمهور.

أبرز المحطات الفنية فى مشوار صلاح السعدني

قدم السعدنى طوال مشواره الفنى أكثر من "200" عمل فني متنوع بين الدراما التليفزيونية والمسرحية والسينمائية.

من أبرز أعماله الأعمال التليفزيونية: " أرض الرجال، الضحية، الرحيل، حصاد الشر، الساقية، أبناء العطش، أرابيسك، أوراق مصرية ثلاثة أجزاء، سنوات الحب والشقاء، حلم الجنوبي، جسر الخطر، ملحمة الحب والرحيل، ليالي الحلمية خمسة أجزاء، أبنائي الأعزاء شكرا، الزوج أول من يعلم، بين القصرين".

بالإضافة إلى : "قصر الشوق، الأصدقاء، رجل في زمن العولمة جزئين، الناس في كفر عسكر، نقطة نظام، حارةالزعفراني، للثروة حسابات أخرى، عدى النهار، قطار منتصف الليل، الباطنية، الأخوة أعداء، القاصرات، سحور على مائدة أشعب".

أعمال صلاح السعدنى فى السينما

وقدم العديد من الأعمال السينمائية منها : " كراكيب، زوجة بلا رجل، الأرض، شياطين الليل، الرصاصة لا تزال في جيبي، أغنية على الممر، الحب والثمن، سوزي بائعة الحب، خلف أسوار الجامعة، لعنة الزمن، برج المدابغ، الاعتراف الأخير، الغول، المراكبي، بدون زواج أفضل، هكذا الأيام، شقة في وسط البلد، طائر الليل الحزين، احترس نحن المجانين، الحساب يا مدموزيل، حكمتك يا رب، الأشقياء، الوحش داخل الإنسان".

أعمال صلاح السعدنى فى المسرح

كما قدم العديد من الأعمال المسرحية منها : " الناصر صلاح الدين، ثورة الموتى، الملك هو الملك، باللو باللو، زهرة الصبار".

آخر أعمال صلاح السعدنى



وفي عام 2013 كانت آخر أعماله مع الحاج عبد القادر في مسلسل "القاصرات"، والذى حقق نجاحا كبيرا فور عرضه.

آخر ظهور لـ صلاح السعدنى

كان اخر ظهور للفنان صلاح السعدنى فى عيد ميلاده الـ 77 حيث نشر الفنان احمد السعدنى صورة لوالده وهو يتصفح إحدى المجلات داخل حديقة منزله، معلقا عليها بقوله: "كل سنة وأنت طيب وبخير وصحة ربنا يخليك لينا يا عمدة".