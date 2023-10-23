في ذكرى ميلاد عمدة الدرما المصرية.. تعرف على أدوار صنعت اسم صلاح السعدني

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان صلاح السعدني والذى يلقب بعمدة الدراما المصرية، حيث أنه من مواليد 23 من شهر أكتوبر عام 1943.



نبذة عن حياة صلاح السعدني

ولد الفنان صلاح السعدني فى المنوفية، وحصل على شهادة البكالوريوس من كلية الزراعة.



صلاح السعدني هو شقيق الكاتب الصحفى محمود السعدني، وبدا فن التمثيل منذ مسرح الجامعة حيث كان يشارك فى العديد من المسرحيات بمسرح الكلية بمشاركة صديق عمره عادل إمام والذى كان الازمة طوال فترة الدراسة.



مشوار صلاح السعدني في السينما

وعلى الرغم من شهرة صلاح السعدني في الدراما حيث لقب بعمدة الدراما المصرية إلا أنه قدم فى السينما العديد من الأفلام التى ساهمت بشكل كبير فى شهرته وصناعة أسمه ومن أهم هذه الأعمال الغول والمراكبي وطائر الليل الحزين وقضية عم أحمد وفتوة الناس الغلابة وزمن حاتم ظهران وجبروت إمراة.

أدوار صنعت أسم صلاح السعدني فى الدراما

وعلى الرغم من أدوار صلاح السعدني في السينما والشهرة التي كان يتميز بها منذ بداية مشواره الفني إلا أن صناعة أسمه الحقيقية كانت من خلال الدراما حيث أشتهر بتقديم شخصية العمدة وابرزها شخصية سليمان الغانم في مسلسل ليالي الحلمية مع يحيى الفخراني وصفية العمري

وأيضا من أهم أدواره في الدراما شخصية إبراهيم العقاد في مسلسل الباطنية مع غادة عبد الرازق .



وأيضا قدم صلاح السعدني دوره من أعظم الأدوار التي قدمها في مشواره الفني حينما جسد شخصية العمدة عبد القوي الأدهم النجماوي في مسلسل القاصرات وهو من المسلسلات التي حققت نجاحا كبيرا وقت طرحها في التلفزيون.



كما قم أيضا شخصية الحاج عبد القادر فى مسلسل الناس فى كفر عسكر مع دلال عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب وسعد أردش.



كما جسد شخصية الأب سيد فى مسلسل الأخوة الأعداء مع كل من ياسر جلال وفتحي عبد الوهاب وباسم سمرة

وأيضا قدم شخصية العمدة فى مسلسل حارة الزعفراني حيث قدم شخصية العمدة عرام والمسلسل شارك فى بطولته محمود الجندي وسماح أنور وشوقي شامخ ولقاء سويدان.