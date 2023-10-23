قرار عاجل من بنك إسرائيل بعد تكبد الاقتصاد خسائر باهظة

قررت اللجنة النقدية في بنك إسرائيل، اليوم الإثنين، عدم تغيير أسعار الفائدة وإبقائها عند 4.75%.

وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، فإن عملية رفع سعر الفائدة التي بدأت في أبريل 2022 وتوقفت في صيف هذا العام، لا يتوقع أن تستأنف لفترة طويلة، والتقديرات الآن تشير إلى أن سعر الفائدة سينخفض ​​بالفعل في العام المقبل.

خسائر باهظة للاقتصاد الإسرائيلي

وفي وقت سابق، كشفت وسائل الإعلام العبرية عن خسائر باهظة يشهدها الاقتصاد الإسرائيلي جراء الحرب على المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر وحتى الآن.

وبحسب شبكة "بلومبرج" فإن تلك الخسائر قد تكون مجرد نقطة البداية، لما يمكن أن ينتج لاحقا عن زيادة التصعيد بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت وسائل الإعلام العبرية إنه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها "حماس"، خسر الشيكل الإسرائيلي نحو 11% من قيمته أمام الدولار، وهو في طريقه لتحقيق أدنى أداء سنوي منذ أكثر من 20 عاماً.

هذا الأداء دفع البنك المركزي الإسرائيلي للتدخل العاجل، ونفذ بعد يومين من العملية، برنامجا غير مسبوق لدعم الشيكل، عبر بيع 30 مليار دولار وتخصيص 15 مليارا أخرى من خلال أدوات المبادلة، وذلك للحد من تقلبات العملة.

كما تسببت صواريخ المقاومة الفلسطينية في تكبد قطاع السياحة والسفر الإسرائيلي خسائر فادحة مع إلغاء مئات الرحلات وتعطل معظم المطارات الإسرائيلية وإلغاء حجوزات فندقية لعشرات الآلاف من السياح.

ووفقا لوسائل الإعلام فقد قدرت خسائر هذا القطاع منذ بداية حتى الآن بلغت 3.5 مليارات دولار وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.