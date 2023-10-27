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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أمين الشيوخ: الذكاء الاصطناعي أحد العناصر الأساسية في التحول الرقمي للبرلمان

صدى البلد

شارك المستشار محمود اسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ  فى اجتماعات الجمعية 147 للاتحاد البرلماني الدولي، والمُنعقدة في العاصمة الأنجولية لواندا، واأقى اليوم كلمة حول "مهارات الإدارات البرلمانية فى تنظيم واستخدام الذكاء الاصطناعى".


وأشار إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي يعد أحد العناصر الأساسية في التحول الرقمي للبرلمان، بما يوفره من امكانات كبيرة للإدارة البرلمانية لأداء المهام المنوطة بها بكفاءة وفعالية، في مجال البحوث البرلمانية بما يتيحه من سرعة ودقة في جمع وتحليل كميات كبيرة من البيانات المتعلقة بالتشريعات والقرارات البرلمانية ، وغير ذلك من المجالات.

 وحدد ستة متطلبات لتعزيز قدرات الإدارة البرلمانية على التعامل مع الذكاء الاصطناعي ، وهى:

1- توافر القيادة الخلاقة والمبدعة التي تؤمن بأهمية وضرورة التعامل مع التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل البرلماني ، وتسعى لتدبير الموارد اللازمة لتطبيق هذه التقنيات .

2 - تشجيع العاملين في إدارات البرلمان المختلفة على تطوير مهاراتهم المهنية، وتعلم مفاهيم ومبادئ الذكاء الاصطناعي والتعامل مع أنظمة الإدارة الإليكترونية ومنصات التواصل والأدوات والتقنيات ذات الصلة ، وتعزيز معرفتهم بقواعد البرمجة والتحليل الإحصائي وتحليل البيانات.

3- تجديد وتطوير خطط التدريب اللازمة وتوفير الأدوات التدريبية الحديثة والمناسبة لتدريب الموظفين على التقنيات الرقمية الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال المحاضرات والدورات التعليمية وورش العمل.

4- العمل على بناء ثقافة جديدة بين موظفي البرلمان وأعضائه حول أهمية التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات المقدمة.

5- تشجيع التعاون مع الخبراء والمتخصصين في تصميم برامج التقنيات الحديثة ومنصات الذكاء الاصطناعي والعمل معهم في تحديد أفضل التطبيقات والخبرات المناسبة للبرلمان.

6- وضع التشريعات واللوائح التي تلزم  بالتعامل مع الذكاء الاصطناعي وتنظمه وتكفل حسن استخدامه ، وتضمن الحفاظ على الخصوصية ، وحماية البيانات ، ولذلك نصت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ المصرى على النشر الالكترونى لاعمال المجلس على الاعضاء، من مشروعات قوانين وتقارير ودراسات غيرها.

 

محمود إسماعيل الشيوخ الذكاء الاصطناعي لواندا التكنولوجيا الحديثة

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