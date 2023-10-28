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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس: خسائر كبيرة في صفوف جيش الاحتلال أثناء اجتياح غزة

صدى البلد

ذكرت قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل في خبر عاجل أن حركة المقاومة حماس كبدت الجيش الإسرائيلي خسائر كبيرة في صفوف العدو بالجنود والعتاد .

جيش الاحتلال يتأهب

وأكدت القاهرة الإخبارية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي فشل  في الهجوم البري الذى شنته قوات الاحتلال على قطاع غزة عبر ثلاثة محاور.

 

هدنة إنسانية فورية قطاع غزة

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، على مشروع القرار العربي بشأن غزة، وطالبت بـ"هدنة إنسانية فورية" بين إسرائيل وحماس، ووصول المساعدات وحماية المدنيين في القطاع المحاصر.

 

وجرى تمرير مشروع القرار "غير الملزم"، بتأييد 120 صوتاً، واعتراض 14 عضواً بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة، بينما امتنع 45 عن التصويت.

 

كان وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي أعلن، الخميس، تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة نيابة عن المجموعة العربية بشأن غزة، وقال إن هذه الخطوة جاءت بعد فشل مجلس الأمن في التوافق حول مشروعي قرارين أميركي وروسي.

 

 

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