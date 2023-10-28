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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

حجم التجارة الالكترونية فى مصر يسجل 3.3 مليار دولار.. تفاصيل

صدى البلد

اكد أحمد السبكي رئيس قطاع السوق التجاري بإحدى المتاجر الالكترونية فى مصر ان قطاع التجزئة، بما في ذلك التجارة الإلكترونية فى تطور  باستمرار لتلبية احتياجات العملاء، لافتا الى ان  النمو الذي تشهده الصناعة والتطور بالصناعة المحلية فوفقا للتقارير، فإن 72% من المستهلكين المصريين يتسوقون عبر الإنترنت بشكل أكثر من ذي قبل.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” انه  أصبح المستهلكون أكثر وعياً بالعدد المتزايد من المنتجات التي يمكنهم الوصول إليها عبر الإنترنت، بأفضل الأسعار، أثناء التسوق من منازلهم وفي المقابل، استمرت الشركات في تنمية حضورها عبر الإنترنت، وتوسيع عملياتها للاتصال بملايين العملاء

وأشار الى ان  حجم التجارة الالكترونية ارتفعت نموها  بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية ، حيث يمكن أن يكون للأزمات الاقتصادية العالمية تأثير على حجم التجارة الإلكترونية، فعندما يواجه الناس صعوبات مالية أو تقلبات في الاقتصاد، فإنهم قد يتجهون إلى التسوق عبر الإنترنت بدلاً من الشراء من المتاجر التقليدية

ونوه الى ان التجارة الإلكترونية تعزز القدرة على البحث عن صفقات أفضل ومقارنة الأسعار بسهولة، وهو ما يجعلها خيارًا جذابًا خلال الأزمات الاقتصادية. ومن الملاحظ أنه في الأعوام الأخيرة، شهدت التجارة الإلكترونية نموًا كبيرًا بسبب توسع استخدام الإنترنت وتطور وسائل الدفع الإلكتروني وتحسين خدمات التوصيل. 

وأوضح أن الشركات في مصر والعالم شهدت  ارتفاعات في التكاليف لذلك حرصنا على تقليل العبء المالي على البائعين وشركاء البيع والعملاء وبذلنا قصارى جهدنا لامتصاص الزيادات في التكاليف، و حافظنا على فلسفة التسعير الخاصة بنا ونواصل بذل جهدنا لتقديم أسعار تنافسية، وأوسع تشكيلة منتجات ممكنة، وتجربة تسوق لعملائنا من خلال العديد من المبادرات والتي تشمل العمل مع أصحاب الأعمال، والمصنعين، والبائعين المحليين لتوفير مجموعة واسعة من المنتجات، بالإضافة إلى العروض الحصرية من أمازون برايم

 

وذكر ان حجم التجارة الإلكترونية عالميًا يعتمد على العديد من العوامل، بما في ذلك حجم السكان ومستوى التكنولوجيا والبنية التحتية المتاحة في كل دولة. وفقًا لتقارير منظمة التجارة العالمية (WTO)، كانت تقديرات حجم التجارة الإلكترونية العالمية في عام 2020 تتراوح بين 25 تريليون دولار و 27.7 تريليون دولار.

أما بالنسبة لمصر، فقد تطور قطاع التجارة الإلكترونية في مصر على غرار باقي دول العالم أجمع، خاصة بعد التطور الذي شهده العالم العربي في مجال التجارة الإلكترونية، فقد شهدت التجارة الإلكترونية نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة. وفقًا لتقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر لعام 2021، بلغ حجم التجارة الإلكترونية في مصر نحو 3.3 مليار دولار  مقارنةً بـ 2.7 مليار دولار في عام 2020، مما يشير إلى نمو ملحوظ.

 وتوقع استمرار نمو التجارة الإلكترونية في مصر في السنوات المقبلة بفضل زيادة الوعي والتبني للتكنولوجيا الرقمية وتحسين البنية التحتية الرقمية .

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