سيناريوهات مفضوحة .. انتقادات عنيفة تطال صن داونز وسط غضب أهلاوي

أثار قرار إقامة مباراة صن داونز ضد الأهلي في تمام الثالثة عصرا، غضب القلعة الحمراء، بجانب انتقادات عنيفة للفريق الجنوب إفريقي.

ويحل الأهلي ضيفا على صن داونز، غدا الأحد، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الإفريقي.

وكان الأهلي قد حجز مقعده في الدور نصف النهائي بعد التعادل مع سيمبا التنزاني 3-3، مستفيدا من أفضلية التسجيل خارج الأرض، بينما تغلب صن داونز على بترو أتلتيكو الأنجولي 2-0 بمجموع المباراتين.

انتقادات واتهامات تطال صن داونز بسبب توقيت مباراة الأهلي

سيناريوهات صن داونز مفضوحة وغير رياضية

قال عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي: "أصبحت السيناريوهات المفضوحة الموجهة على المكشوف، في كل مباراة حاسمة للأهلي لا بد أن يحدث جدل، وتناقش لآخر وقت عدالة توقيت المباراة الحضور الجماهيري والتحكيم، هذه البطولة لم يكن يمكن الاعتذار عنها بغض النظر عن الجوائز بسبب رغبة الاتحادين الدولي والإفريقي في تواجد الأهلي".

وأضاف: "الكل يعلم أن صن داونز هو الفريق الذي ألحق بالأهلي أثقل هزيمتين في بطولة إفريقيا، لكن أيضا مش معقول فريق كبير مثل صن داونز يلجأ إلى حيل غير رياضية لمواجهة الأهلي ، هذا ليس لعب نظيف أن ألعب الظهر في كل مرة ولا يليق من جانب فريق كبير".

حرب نفسية

قال مدرب ألكسندر سانتوس مدرب بترو أتلتيكو الأنجولي "اختيار صن داونز مواجهة الأهلي في تمام الثالثة عصرا حرب نفسية لوضع اللاعبين القادمين من دول شمال إفريقيا في أجواء مختلف غير تلك التي اعتادوا عليها، لكن هذه ليس أول مرة يلعب الأهلي في مثل هذه الأجواء.

حيلة خبيثة

كتب حساب صحيفة “ماراكانا فوت” الجزائرية على موقع “فيس بوك”: “نادي صن داونز يختار إقامة مبارياته ضد فرق شمال إفريقيا في توقيت الظهيرة أو عصرا عمدا، حيث غير توقيت مباراته ضد الأهلي المصري في نصف نهائي الدوري الإفريقي من الساعة السابعة ليلا إلى الثالثة عصرا”.

وأضافت: “عندما يواجه صن داونز فرق القارة السمراء ماعدا فرق شمال إفريقيا يلعب مباريته ليلا وهو ما حدث في مباراة بترو أتلتيكو الأخيرة”.