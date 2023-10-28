برلماني : الكيان الصهيوني ينفذ في قطاع غزة حرب إبادة جماعية

أدان النائب أحمد محمد دياب، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة برا وبحرا وجوا، وارتكاب جرائم حرب ومذابح دموية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق.

وقال "دياب" في تصريحات صحفية له اليوم، إن الكيان الصهيوني ينفذ في قطاع غزة حرب إبادة جماعية، خاصة بعد انقطاع الاتصالات والانترنت، وتدمير المستشفيات، وتحويل قطاع غزة إلى بحر دماء.

وأضاف عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن موقف الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية مشرف ويدعو إلى الفخر، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإيقاف العدوان الإسرائيلي الغاشم، وإنقاذ أرواح الأبرياء في فلسطين.



وتابع النائب أحمد محمد دياب: "لابد من إيقاف العدوان الإسرائيلي، وتوصيل المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، ومحاكمة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها".