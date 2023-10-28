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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تطالب بإجتماع عاجل لمجلس الأمن رداً على تصعيد العنف في غزة

صدى البلد

طلبت دولة الإمارات العربية المتحدة، من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم السبت، الاجتماع في أقرب وقت ممكن في أعقاب قطع إسرائيل الاتصالات في قطاع غزة وعمليتها البرية الموسعة.

 

قال دبلوماسيون، وفقا لما نشرته الجارديان، إن المجلس المؤلف من 15 عضوا قد يجتمع يوم الأحد، وإن الإمارات طلبت من منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن جريفيث وفيليب لازاريني مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تقديم إحاطة.

 

دعت الإمارات إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رداً على التصعيد الأخير للعنف في غزة وما تلا ذلك من تعطيل لشبكات الاتصالات. وقد تم توجيه النداء من أجل اتخاذ إجراءات لمعالجة الأزمة الإنسانية المباشرة والدعوة إلى حل سلمي.

 

أثار الصراع المتجدد بين إسرائيل وغزة مخاوف متزايدة على مستوى العالم. وفي محاولة لتسليط الضوء على الوضع المثير للقلق على الأرض، طلبت الإمارات من شخصيتين بارزتين، مارتن غريفيث، منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة، وفيليب لازاريني، رئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، تقديم إحاطات خلال الاجتماع المقترح لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

 

جاءت التصريحات علي لسان الدبلوماسيين، الذين قالوا أن الإمارات أعربت عن التزامها بإيجاد حل دبلوماسي وضمان رفاهية السكان المتضررين.

 

وقالوا إن استمرار تصاعد التوترات في المنطقة، يدفع المجتمع الدولي لمعالجة التداعيات المباشرة للصراع وإرساء الأساس لسلام دائم. ويلعب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، باعتباره هيئة دبلوماسية بارزة، دورا محوريا في تسهيل الحوار، والتوسط في النزاعات، وتعبئة المساعدات الإنسانية.

 

الامارات اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إسرائيل غزة

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