حسام السيلاوي يتصدر التريند بعد تصريحات مثيرة للجدل .. ورد صادم من والده

تصدر اسم الفنان الأردني حسام السيلاوي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات مثيرة أثارت جدلًا واسعًا بين الجمهور.



ولم تتوقف ردود الفعل عند الانتقادات فقط، بل تطورت الأزمة لتصل إلى جهات رسمية في الأردن، التي أعلنت وضع اسمه على قائمة الترقب، في خطوة تشير إلى وجود تحرك قانوني بشأن الواقعة.



وأثارت هذه التطورات حالة من الانقسام بين المتابعين، حيث اعتبر البعض تصريحاته غير مقبولة، بينما ينتظر آخرون توضيحًا رسميًا منه خلال الفترة المقبلة.



ونشر والد السيلاوى عبر خاصية ستوري، على حسابه فى إنستجرام، رسالة أكد فيها اتخاذه موقفا حاسما، قائلا إنه قرر القطيعة التامة مع نجله، معلنا براءته من أى تصرفات صدرت عنه.