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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قصة مصرع عاملين عقب سقوط سقالة شرقي الإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عاملان في مقتبل العمر خرجا طلبا للقمة العيش بالاسكندرية ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث انقطع واير السقالة التي كانت يعملون عليها بالطابق ال١٨، مما أسفر عن وفاتهما في الحال.

ولقي عاملان مصرعهما، أثناء عملهما  بأحد العقارات بشارع ميناء اغادير بمنطقة العصافرة بحري التابعة لحي المنتزة ثان شرقي الإسكندرية، بسبب قطع في "واير" سقالة.

 وبدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد بمصرع شخصين أثناء عملهما بأحد العقارات بشارع ميناء أغادير اليوم السبت.

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انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع عاملين بسبب سقوط السقالة، أثناء ممارسة عملهم بأحد العقارات شرقي الإسكندرية.

 تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة، التي باشرت التحقيق في الواقعة.

 وباخطار النيابة العامة أمرت بنقل الجثتين للمشرحة وندب الطب الشرعى لمعرفة سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

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