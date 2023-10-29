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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس وحظك اليوم 29 أكتوبر 2023.. تجديد نشاطك يساعدك على التقدم في العمل

برج القوس
برج القوس

يعد اليوم لمواليد برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، هو يوم رائع، وخاصة للذين تمت دعوتهم لاغتنام الفرصة للبدء في مشروع جديد تمامًا وإطلاق العنان لإمكاناتهم الإبداعية.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا.

 

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5 أطعمة ممنوع وضعها في الفريزر نهائيا

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4 أطعمة ممنوعة في وجبة الإفطار.. تجنبها


توقعات برج القوس اليوم الأحد 29  أكتوبر 2023


تحضر اليوم عيد ميلاد أو حفل زفاف تلتقي فيه ببعض الأصدقاء الذين لم ترهم منذ وقت طويل. تشعر بتحسن في حالتك الصحية فور رؤيتهم والتحدث معهم. ستعرف بعض الأخبار الجديدة منهم. هناك شخص ما حزين جدا وبحاجة إلي مساعدتك.


برج القوس اليوم مهنيا

حاول أن تعمل على تجديد نشاطك الذى يساعدك على التقدم فى عملك، وتحقيق المزيد من النتائج خلال الفترة المقبلة، لذا عليك أن تتخلص من الكسل والخمول.

برج القوس اليوم ماليا

برج القوس اليوم أموالك في حالة تغير مستمر كن منضبطًا في إنفاقك وركز على إنشاء خطة مالية قوية ، ضع في اعتبارك البحث عن طرق جديدة لزيادة الدخل ، مثل مصدر دخل ثاني أو عمل مستقل بالعقلية الصحيحة ، يمكنك تحقيق الاستقرار المالي.

برج القوس حظك اليوم علي الصعيد العاطفى

من الأفضل أن تضع خطة ليوم زفافك، وكن حريصًا على عدم إثارة المشاكل بينك وبين شريك حياتك تتسبب فى حدوث أزمات وحالة من القلق بينكما، لذا كن حريصا.

برج القوس اليوم على الصعيد الصحى

من الممكن أن تشارك بعض الأفكار مع أصدقائك، مثل الخروج للجرى فى النادى، أو الذهاب لمكان لتناول وجبة صحية، بالإضافة إلى تناول كميات مناسبة من الخضراوات والعمل على ممارسة التمارين الرياضية.

برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس، تنفيذ بعض الخطط التى تساعد فى التخلص من الملل، وتحقيق نجاح ملموس فى بعض العلاقات الاجتماعية، أيضًا تتخلص من المشاكل التى تعرضت لها فى الماضى.

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