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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير: مخابرات إسرائيل كانت تعي بطوفان الأقصى ومهدت لأحداث 7 أكتوبر

صدى البلد

أكد اللواء محمد عبد الواحد، خبير الأمن القومي، أنه قبل أحداث غزة كان هناك تمهيد، والمخابرات الإسرائيلية كانت تعي بهجوم حماس في 7 أكتوبر.

وأوضح خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن إسرائيل كانت تتبنى خطاب المظلومية في فترات قبل الحرب وكانت تمهد لما حدث في الفترة الماضية، مشددًا على أن الخطاب الإسرائيلي في بداية الأحداث كان يتبع استراتيجية تشيطن من حماس ويحولها إلى داعش وذكر أمريكا بأحداث 11 سبتمبر.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت ترهب العالم من أجل إدانة حماس، وهي تعرف باستراتيجية الترهيب، كما أن الاستراتيجية الأخرى هو نزع الإنسانية من الشعب الفلسطيني وأن قتل أطفالهم والنساء جائز.

أحداث 11 سبتمبر الإعلامي خيرى رمضان اللواء محمد عبد الواحد القاهرة والناس المخابرات الإسرائيلية الولايات المتحدة برنامج حديث القاهرة

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