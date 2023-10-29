استشاري أمراض النساء: بطانة الرحم يمكن أن تصيب الأمعاء أو القولون

أكد دكتور محمد خلف، استشاري أمراض النساء والتوليد، أن بطانة الرحم تسبب ألام خلال حدوث الدورة الشهرية، أو تعمل على نزول تكتلات دموية، مؤكدا أن الإلتهاب داخل تجويف الرحم قد يؤدي للإصابة ببطانة الرحم.

وقال محمد خلف، خلال لقاء له لبرنامج "طبيب البلد"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية "شاهيناز جاويش"، أن بطانة الرحم قد تصيب منطقة صغيرة في الرحم، أو انها تنتشر في عضلة الرحم بالكامل، وتسبب ألام كبيرة ولا بد من سرعة العلاج.

تصيب الأمعاء أو القولون

وتابع أن بطانة الرحم يمكن أن تصيب الأمعاء أو القولون، ويمكن أن تؤدي لتجمعات دموية على المبيض، أو قناتي فالوب، أو التسبب بالتصاقات في منطقة الحوض أو الأمعاء والقولون.