لائحة اتهام إسرائيلية ضد ممثلة بسبب دعم طوفان الأقصى

طلب وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل من سلطة السكان والهجرة النظر في سحب جنسية الممثلة العربية البارزة ميساء عبد الهادي، التي تم اتهامها بالتعبير عن دعمها لحركة حماس بعد نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي احتفالا بعملية طوفان الأقصى التي تم تنفيذها يوم 7 أكتوبر.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، تم توجيه لائحة اتهام ضد ميساء عبد الهادي اليوم بتهم الارتباط بمنظمة إرهابية والتحريض على الإرهاب، وسط حملة واسعة النطاق للشرطة ضد الإسرائيليين الذين يعبرون عن دعمهم لعملية طوفان الأقصى.

وتعد هذه اللائحة هي لائحة الاتهام رقم 30 التي يقدمها مكتب المدعي العام بهذه الجرائم منذ بداية الحرب

وطلبت النيابة احتجازها حتى نهاية الإجراءات القانونية، رغم أنها ليست معتقلة حاليًا، ولكن تم إطلاق سراحها بشروط مقيدة من قبل المحكمة المركزية في الناصرة.

وليس من الواضح ما إذا كانت عبد الهادي تمتلك حقوق الإقامة أو جنسية دولة أخرى، وما إذا كان من الممكن قانونًا تجريدها من جنسيتها الإسرائيلية.