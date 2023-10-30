استمرار جهود مكافحة الحشرات والحفاظ على البيئة في مدينة القصير

أعمال الرش وفحص خزانات المياه وتحليل العينات

قامت إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة بالمدينة، في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الحشرات وضمان سلامة البيئة في مدينة القصير، بتنفيذ خطة شاملة لأعمال الرش الفعالة وفحص خزانات المياه. تم أيضًا سحب عينات من المياه الرئيسية لتحليلها في المعامل المختصة، بهدف ضمان جودة المياه التي يتناولها سكان المنطقة.

مكافحة يرقات الباعوض والتوعية في المناطق المحددة

شملت الجهود أيضًا مكافحة يرقات الباعوض الضارة في مناطق عدة بالمدينة، بما في ذلك منطقة عمارات مبارك، ومنطقة أبو النصر، وحي الزهراء، ومنطقة السيول، وشوارع جمال عبدالناصر، وأنور السادات. تم تنفيذ إجراءات فعالة للقضاء على هذه الحشرات الضارة وتقديم التوعية اللازمة للمجتمع المحلي بخطورتها وكيفية الوقاية منها.

التوجيهات والتعليمات العليا

تأتي هذه الجهود تحت توجيهات ومتابعة مستمرة من قبل السيد عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات السيد إيهاب رشاد، رئيس مدينة القصير. تهدف هذه الخطة الشاملة إلى تعزيز الصحة العامة وضمان سلامة سكان المدينة من أي تهديدات صحية ناجمة عن الحشرات والأمراض المتوطنة.

تظل إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة في مدينة القصير ملتزمة بمتابعة وتنفيذ الخطط الاستباقية للحفاظ على الصحة والبيئة. تشجع السلطات المحلية السكان على توخي الحذر واتباع الإرشادات الصحية والبيئية الصادرة عن الجهات المختصة، بهدف بناء مجتمع صحي ومستدام.