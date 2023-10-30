لاشك أن ما يطرح سؤال هل الدعاء على اليهود حرام ؟، وما حكم الدعاء على اليهود ؟، هو تلك الهجمات من قبل إسرائيل على أهلنا بفلسطين وغزة واعتداءاتهم الوحشية على الأطفال والنساء والشيوخ والتي وصلت حد الإبادة، وهو الأمر الذي فاق قدرة الجميع على التحمل وحيث لم يملك الكثير سوى الدعاء عليهم، من هنا جاءت أهمية معرفة هل الدعاء على اليهود حرام وما حكم الدعاء على اليهود؟.

هل الدعاء على اليهود حرام

قالت دار الإفتاء المصرية ، إنه يجب على المسلم أن يكون حسن الخلق مع المسلمين وغير المسلمين، وقد أمرنا الله تعالى بالبر والإحسان إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى طالما لم يحاربونا أو يؤذونا؛ وذلك فى قوله تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾ .

وتابعت: كما أرشدنا إلى كيفية الدعوة وأنها تكون بالحكمة والموعظة الحسنة في قوله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ ، منوهة بأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فى خطبه الشريفة أنه كان يدعو على أهل الكتاب ولا على غيرهم بأن تُيتم أطفالهم وترمل نساؤهم .

واستشهدت بما قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلَا اللِّعَانِ، وَلَا الْفَاحِشِ، وَلَا الْبَذِيءِ» رواه الترمذي، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ آذى ذمِّيًّا فأَنَا خَصْمُهُ، وَمَنْ كُنْتُ خَصْمُهُ خَصَمْتُهُ يوْمَ القِيَامَةِ» رواه الخطيب في "التاريخ" عن ابن مسعود، وهو حديث حسن.

ما حكم الدعاء على اليهود

وورد عن حكم الدعاء على اليهود ، أن اليهود هم أتباع ديانة نعترف بها، ولذلك فالدعاء العام على اليهود غير لائق، ولابد من التحديد في الدعاء"، فيما أنه بالنسبة لليهود الصهاينة بفلسطين فهم معتدون وظالمون ، وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: ( لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ) الآية 148 من سورة النساء.

دعاء على اليهود في فلسطين

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اللهم لا ترفع للصهاينة المحتلين في القدس وغزة راية، ولا تحقق لجيش الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني غاية، واجعلهم يا رب العالمين لجميع الناس آية". اللهم عليك بقتلة الأنبياء اللهم ارسل عليهم حجارة من سجيل وارمي الرعب والذعر في قلوبهم. اللهم دمر اليهود بفلسطين أبناء القرود والخنازير ورمل نساءهم يا الله ويتم أطفالهم شتت شملهم. اللهم ابعث عليهم رياح عاتيه تقتلع جبروتهم. اللهم ثبت عبادك المخلصين في لبنان وفلسطين والشيشان وأفغانستان والعراق اللهم ارسل السكينة على قلوبهم قوي عزمهم وارادتهم حبب فيهم روح الشهادة يامن قلت ولا تحسبن الذين قتلو في سبيل الله أمواتا لأنك يا ربنا قلت بل أحياء عند ربهم يرزقون. اللهم عليك بكل من تخاذل وجبن أمام أعدائك ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصبه الطاهرين أجمعين. اللهم دمر اليهود بفلسطين الحاقدين ومن يؤيدهم وشتت شملهم وأسر جنودهم واربك جيشهم ومخططهم إنهم أعداء الدين. اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم يا حي يا قيوم . اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين ولبنان والعراق وفي كل مكان. اللهم انصر كلمة الحق والتوحيد وارفع كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم آمين آمين آمين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود الصهاينه المتطرفين. اللهم اجعل كيدهم بنحورهم، واضحرهم من حيث جاءوا وفرقهم وشتتهم واجعلهم من الخائبين المنكسرين. اللهم يا قهار يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام اجمع أمة الإسلام والمسلمين على الوحدة والجهاد في سبيلك يالله يا رب العزة والجلال يا واحد يا احد يا صمد اللهم آمين. اللهم أمتنا شهداء في سبيلك يا الله . اللهم لا تمتنا موت الضعفاء المذلولين . اللهم أمتنا منتصرين أعزاء . اللهم يا معز يا مذل، اللهم أعزنا بالإسلام وأذل الصهاينة يالله الحمد والشكر لك يا الله على نعمة الإسلام. اللهم اخزهم ، وحلل عليهم ما حل على الأمم الأولين، إنها سنة من سننك إذا حلت لا ساعة تتقدم ولا تتأخر، وإنهم لا يعجزونك ولا حتى كجناح بعوضة، صدق وعدك ونصرت نبيك وهزمت الأحزاب وحدك.

دعاء على إسرائيل

اللهم منزّل الكتاب ومجرى السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم.

اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين.

اللهم زلزل أقدامهم ونكس أعلامهم وأذهب ريحهم اللهم آمين.

اللهم احرق قلوبهم كما احرقوا أجساد الأطفال وأرنا فيهم عجائب قدرتك.

يا رب سلط عليهم البراكين والزلازل والموت والذباب والمرض.

اللهم اجعلهم مقهورين حزانى مهمومين خائفين.

اللهم اجعل أجسادهم أشلاء لا تُجمع ولا تجعل لهم قوة ولا ترفع لهم هامة هم ومن يعاونهم.

يا حي يا قيوم أرنا فيهم عجائب قدرتك ويتم أطفالهم وشتت جمعهم.

اللهم أنزل غضبك ومقتك على إسرائيل و من والاهم في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين.

اللهم ثبت إخواننا المجاهدين في كل شبر من أرضك يا رب العالمين .

اللهم إنك قلت عن إسرائيل في محكم التنزيل:”وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون (61)”(البقرة)”ضربت عليهم الذلة أين ما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون (112)”ال عمران “اللهم حقق فيهم قولك، وأرنا فيهم آياتك يا رب العالمين.

يا رب إنهم قد طغوا وبغوا وعاثوا في الأرض فسادا، اللهم أهلكهم كما أهلكت عادوا وثمود يا رب من للمستضعفين في فلسطين والعراق والبنان وسائر بلاد الإسلام المغتصبة، ليس لهم إلا أنت فاجبر كسرهم و ألف بين قلوبهم و وحد صفهم وانصرهم على أعدائك أعداء دين الإسلام يارب العالمين .

يا رب دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نشكو إليك إسرائيل فإنها لا تعجزنك يا جبار السموات والأرض اللهم إحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، وأنزل عليهم نقمتك اليوم و غدا.

اللهم أحزنهم كما أحزنونا وآسفهم كما آسفونا.

اللهم يتم أطفالهم ورمل نساءهم وعقم أرحامهم وأرق نومهم يامن قلت في كتابك (لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا اللهم آتي اليهود وكل من والاهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا بقوتك يا جبار.

اللهم اجعل بيتهم عليهم ردما .

اللهم اجعل قنابلهم عليهم دمدما وعويل نساءنا عليهم همهما.

اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين اللهم ومن أرادنا والإسلام بخير فوفقه لكل خير ومن أرادنا والإسلام بسوء فاقسم ظهره واجعل كيده في نحره ولا تمهله بين يومه وأمسه.

اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس الصهاينة المعتدين .

اللهم اكتب لنا الصلاة فيه والشهادة على بابه آمين..آمين..آمين وصلى على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.

اللهم شردهم ودمرهم وأذلهم وانتقم لنا منهم وانصرنا عليهم.

اللهم لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا.

دعاء لفلسطين