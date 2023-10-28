دعاء على إسرائيل.. الإفتاء تزلزلها بـ5 كلمات وتنصر أهل فلسطين وغزة بـ6 أدعية

لاشك أن دعاء على إسرائيل يعد أكثر دعاء يهم كل المسلمين في شتى بقاع الأرض ، وينبع من حرقة قلوبهم بسبب تلك الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على أهلنا في غزة وفلسطين، وقد وصلت حد الإبادة الغاشمة، وحيث إنهم إخواننا وأهلينا فإن دعاء على إسرائيل لا يقل أهمية عن دعاء لأهل فلسطين وغزة بل إنه أقل ما يمكن تقديمه لهم ، فقد أوصانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالوقوف مع إخواننا المسلمين ومؤازرتهم وقت الشدة ، فمثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وحيث إن الدعاء يرد القضاء ويرفع البلاء، من هنا تبدو أهمية دعاء على إسرائيل وكذلك دعاء لأهل فلسطين وغزة لعله يكون سببًا في إزاحة تلك الغمة الإسرائيلية عنهم.

دعاء لأهل فلسطين وغزة

ورد دعاء لأهل فلسطين وغزة بمنشور دار الإفتاء المصرية ، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفي دعت لهم بعشر أدعية .

وجاء نص ما كتبت “ الإفتاء” من دعاء لأهل فلسطين وغزة ، كما يلي: ( يارب كن مع أهلنا فى غزة ، اللهم احفظ مصر وشعبها وجيشها، وحرر المسجد الأقصى وانصر إخواننا في فلسطين، اللهم سدد رميهم وانصرنا على الصهاينة، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم رد عنا كيدهم وفل حدهم وأزل دولتهم واذهب عن أرضك سلطانهم ولا تدع لهم سبيلاً على أحد من عبادك المؤمنين).

وورد من دعاء لأهل فلسطين وغزة كذلك ما يلي:

اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم. اللهم إني أستودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل فلسطين.

اللهم ارزق أهل فلسطين الثبات والنصر والتمكين، وبارك في إيمانهم وصبرهم.

اللهم يا ربنا ثَبِّت قلوب أهل فلسطين أمام العدوان الإسرائيلي بالليل والنهار.

اللهم احمي الأقصى يا أرحم الراحمين.

اللهم مكِّنَّا في الأرض كما مَكَّنْت الذين من قبلنا، واعفوا عنا وثبت قلوبنا على حُبّك يا أرحم الراحمين.

اللهم لا تخيب رجاءنا وأنت أرحم الراحمين نسألك لأهل فلسطين النّصر على من عاداهم، عاجلًا غير آجل يا رب العالمين.

اللهم اجعل للمرابطين النّصرة والعزّة والغلبة والقوة والهيبة في قلوب أعدائهم يا أكرم الأكرمين.

اللهمَّ ارفع الحصار عن غزة وانصر أهلها على الظلم والعدوان.

اللهم انصر إخواننا في فلسطين.

اللهمَّ انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين وأعزَّهم.

اللهم أنصر المجاهدين على أرضك ، العابدين المخلصين التائبين واجعلهم أشداء على الكفار رحماء بينهم .

اللهم ارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء.

ربنا يا قدير يا حكيم يا جبار يا الله اصلحنا دنيتا ودينا .

اللهم إننا موقنون بوعدك فاغسلنا ببرد الصبر ، كب عليهم وعلينا جلدا من جلد أولي العزم .

اللهم حنط شهدائنا من حنطة مسك الجنة .

لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين.

اللهم انصر إخواننا في المسجد الأقصى.

اللهم كن لهم ولا تكن عليهم.

اللهم انتقم من أعدائهم واقذف الرعب في قلوبهم وردّ كيدهم في نحورهم.

دعاء لنصرة فلسطين وغزة

يارب كن العَون والنّصر لأهلنا في فلسطين المُحتلة، اللهم قد ضاقت بهم الأرض بما رحبت.

اللهم احمي الأقصى يا ارحم الراحمين، كما اسالك أن تمكنهم في الأرض كما مَكَّنْت الذين من قبلنا، واعفوا عنا وثبت قلوبنا على حُبّك يا أرحم الراحمين.

نستودعك يا الله بأهلنا وأحبابنا في فلسطين الحبيبة، تلك الدّيار المُقدّسة التي باركت بها وما حولها أن تحفظها من كل سوء وشر.

اللهم انصر المرابطين في بيت المقدس .

اللهم حرر بيت من نجس اليهود القردة الخنازير انهم تجبروا وأراقوا دماء الرضع والنساء ، والشيوخ والصبيان . ظهر الفساد في البر والبحر.

اللهم أفتح علينا وارحمنا وأنزل علينا السكينة والوقار، وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين.

يا رب سدد ضربات المقاومة واقتل الغاصبين ومن والاهم.

اللهم إني أسالك أن تقذف الرعب في قلوب اليهود يا الله.

اللهُم كُن لأهل فلسطين عونًا ونصيرًا، وبدّل خوفهم أمنًا.

اللهم احرس أهل فلسطين بعينك التي لا تنام.

اللهم اجعل لأهل فلسطين النصرة والعزة والغلبة والقوة والهيبة.

اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم.

اللهم انصر إخواننا في فلسطين.

اللهم حرر المسجد الأقصى، واجبر كسرهم، واشف مرضاهم، وتقبل شهدائهم برحمتك.

اللهم إني أستودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل فلسطين.

اللهم إنا لا نملك لفلسطين إلا الدعاء فيارب لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء وأنت أرحم الراحمين.

اللهم رد إلينا فلسطين والمسجد الاقصى ردًا جميلاً، اللهم أنصر ضعفهم فإنهم ليس لهم سواك.

اللهم اجعل نار المسلمين تحرق الأعداء.

اللهم انصر شعب فلسطين على اعدائك اعدائهم اليهود.

اللهم اجعل النصر قريبًا والفرج يأتيهم.

اللهم انصر الشعب الفلسطينى ، اللهم انصر أهل غزة اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم .

اللهم إنا نسألك أن تقبل شفاعتنا فيهم، اللهم جمع صفوفهم، واشف مصابيهم وارحم شهداءهم.

اللهم سدد رميهم وانصرهم على الصهاينة.

اللهم انصر المرابطين المستضعفين من أهل فلسطين.

اللهم احفظ أرواحهم وأبناءهم وردهم إلى ديارهم مردًا كريمًا آمنًا.

اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين اللهم رد عنا كيدهم وفل حدهم وأزل دولتهم واذهب عن ارضك سلطانهم.

اللهم اجعل لأهل فلسطين النصرة والعزة والغلبة والقوة والهيبة.

يارب كن العَون والنّصر لأهلنا في فلسطين المُحتلة، اللهم قد ضاقت بهم الأرض بما رحبت.

اللهم اجعل نار المسلمين تحرق الأعداء.

اللهم احرس المسجد الأقصى من مكر الماكرين.

اللهم اقتل من قتل المسلمين.

دعاء على إسرائيل

اللهم منزّل الكتاب ومجرى السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم.

اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين.

اللهم زلزل أقدامهم ونكس أعلامهم وأذهب ريحهم اللهم آمين.

اللهم احرق قلوبهم كما احرقوا أجساد الأطفال وأرنا فيهم عجائب قدرتك.

يا رب سلط عليهم البراكين والزلازل والموت والذباب والمرض.

اللهم اجعلهم مقهورين حزانى مهمومين خائفين.

اللهم اجعل أجسادهم أشلاء لا تُجمع ولا تجعل لهم قوة ولا ترفع لهم هامة هم ومن يعاونهم.

يا حي يا قيوم أرنا فيهم عجائب قدرتك ويتم أطفالهم وشتت جمعهم.

اللهم أنزل غضبك ومقتك على إسرائيل و من والاهم في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين.

اللهم ثبت إخواننا المجاهدين في كل شبر من أرضك يا رب العالمين .

اللهم إنك قلت عن إسرائيل في محكم التنزيل:”وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون (61)”(البقرة)”ضربت عليهم الذلة أين ما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون (112)”ال عمران “اللهم حقق فيهم قولك، وأرنا فيهم آياتك يا رب العالمين.

يا رب إنهم قد طغوا وبغوا وعاثوا في الأرض فسادا، اللهم أهلكهم كما أهلكت عادوا وثمود يا رب من للمستضعفين في فلسطين والعراق والبنان وسائر بلاد الإسلام المغتصبة، ليس لهم إلا أنت فاجبر كسرهم و ألف بين قلوبهم و وحد صفهم وانصرهم على أعدائك أعداء دين الإسلام يارب العالمين .

يا رب دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نشكو إليك إسرائيل فإنها لا تعجزنك يا جبار السموات والأرض اللهم إحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، وأنزل عليهم نقمتك اليوم و غدا.

اللهم أحزنهم كما أحزنونا وآسفهم كما آسفونا.

اللهم يتم أطفالهم ورمل نساءهم وعقم أرحامهم وأرق نومهم يامن قلت في كتابك (لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا اللهم آتي اليهود وكل من والاهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا بقوتك يا جبار.

اللهم اجعل بيتهم عليهم ردما .

اللهم اجعل قنابلهم عليهم دمدما وعويل نساءنا عليهم همهما.

اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين اللهم ومن أرادنا والإسلام بخير فوفقه لكل خير ومن أرادنا والإسلام بسوء فاقسم ظهره واجعل كيده في نحره ولا تمهله بين يومه وأمسه.

اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس الصهاينة المعتدين .

اللهم اكتب لنا الصلاة فيه والشهادة على بابه آمين..آمين..آمين وصلى على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.

اللهم شردهم ودمرهم وأذلهم وانتقم لنا منهم وانصرنا عليهم.

اللهم لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا.

دعاء على اليهود في فلسطين