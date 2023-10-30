استشاري جراحة العظام: أمراض البرد تؤثر على الجلد والعضلات والأعصاب

أكد دكتور ممدوح توفيق، استشاري جراحة العظام، أنه لا يوجد أي شئ أسمه "برد في العظام"، مشيرا إلى أن أمراض البرد تؤثر على الجلد والعضلات والأعصاب، خاصة مع التعرض لتيارات البرد.

وقال ممدوح توفيق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد"، عبر فضائية "ten" أن كبار السن هم أكثر فئة تتعرض لتيارات البرد، مما يسبب ألم في مفاصل الركبة، ولا بد من ارتداء ملابس مناسبة لظروف الجو، مع التغذية السليمة.

تحتوي على فيتامنيات

وتابع استشاري جراحة العظام، أنه لا بد من عمل تقوية لعضلات الجسم، من أجل عدم الشعور بألام الجسم.مع الحصول على الأدوية التي تحتوي على فيتامنيات لتقوية العضلات.